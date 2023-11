Auf dem Buchhornplatz laufen die Vorbereitungen für die Bodensee-Weihnacht auf Hochtouren. Beispielsweise das Krippenbauerteam der katholischen Gesamtkirchengemeinde ist mit dem Aufbau der lebensgroßen Krippe beschäftigt.

Am Donnerstagmorgen steht zwischen Eiscafé und Zeppelin-Museum bereits das Podest der Krippe. Jetzt montieren die zehn ehrenamtlichen Helfer aus Fischbach die durchnummerierten Wände des Stalls, schauen, dass jedes Teil an der richtigen Stelle ist und ziehen Schrauben an. Dann kommt die Überdachung, die heilige Familie findet ihren Platz auf dem Podest und am Schluss wird der Zaun aufgestellt. Auch die Elektrik wird bis zur Eröffnung der Bodensee-Weihnacht installiert sein. „Das funktioniert gut, teilweise sind die Männer schon seit 20 Jahren dabei“, berichtet Rolf Gaissmaier.

Wie schon im vergangenen Jahr werde es auch bei dieser Bodensee-Weihnacht keine lebendigen Schafe geben. „Der Aufwand ist enorm groß und auch das Tierwohl ist ein Thema“, sagt Gaissmaier. Denn man müsse die Tiere für die Krippe von der Herde trennen, der Schäfer alle paar Tage kommen, um nach seinen Schafen zu sehen und ein Tierarzt sei ebenfalls eingebunden. Auch mit der Geräuschkulisse und dem Rummel auf dem Weihnachtsmarkt komme nicht jedes Schaf gleich gut klar, weiß Gaissmaier.

Ganz auf Schafe verzichten müssen die Besucher der Bodensee-Weihnacht aber trotzdem nicht. Im Schwarzwald hat Gaissmaier an der Liftstation des Feldbergs fast lebensecht wirkende Schafe entdeckt. Schnell sei der Kontakt geknüpft gewesen und die Krippenbauer bestellten mit Unterstützung der Stadt Friedrichshafen eine Miniherde. „Mehr wollen wir nicht verraten. Wir sind schon sehr gespannt auf die Reaktion der Besucher.“ Leicht habe man sich die Entscheidung, auf lebende Tiere zu verzichten, nicht gemacht. „Aber das Wichtigste an der Krippe ist die Darstellung von der Geburt Christi. Das ist die Botschaft, die wir für unsere Welt jetzt brauchen“, sagt der Krippenbauer.