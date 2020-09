Aus Norwegen kommt Jazz-Sirene Rebekka Bakken, Julia Hülsmann erkundet mit Christopher Dell komplexe Strukturen auf Piano und Vibraphon, die als Leadsängerin der SWR-Bigband bekannte Fola Dada trifft das Lukas Pfeil Quartett und aus Dänemark reist Pianistin und Komponistin Makiko Hirabayashi an. In ihrem Trio spielt Percussionistin Marilyn Mazur, die mit Jan Garbarek in Friedrichshafen zu hören war und vorher mit Miles Davis zusammenarbeitete.

Zum siebten und letzten Mal hat Jürgen Deeg das Jazzfestival organisiert. | Bild: Corinna Raupach

„Ich bin froh, dass wir ein internationales, hochkarätiges und vielfältiges Programm zusammenstellen konnten“, sagt Organisator Jürgen Deeg vom Kulturbüro. Rebekka Bakken wird mit ihrer Band das Festival im Graf-Zeppelin-Haus eröffnen. Im Zentrum stehen Songs ihrer neuen CD „Things to leave behind“, in denen sie Jazz mit norwegischer Folklore und Countrymusic mischt. „Rebekka Bakken sieht sich selbst eher als Singer-Songwriterin.“ Im Künstlerinnengespräch wird sie über die Schwierigkeiten sprechen, keine banalen Songtexte zu schreiben.

Markdorf Wie die Markdorferin Selina Ströbele die Wiener Schauspielszene erobert Das könnte Sie auch interessieren

Casino und Bahnhof Fischbach als Raum für klassischen Jazz

Neben dem GZH werden auch das Casino und der Bahnhof Fischbach zum Raum für klassischen Jazz und mutige Improvisation, Weltmusik und Virtuosität. Zwei Filme über starke Frauen laufen im Studio 17: „Mali Blues“ zeigt, wie Musiker um die Sängerin Fatoumata Diawara Zeichen setzen für Frieden und religiöse Freiheit. „Amazing Grace“ gibt das legendäre Konzert von Aretha Franklin 1972 in der Missionary Baptist Church von Watts wieder.

Friedrichshafen Virtuelle Musiknacht: Zwölf Studenten der Zeppelin Universität bringen musikalische Veranstaltung ins Internet Das könnte Sie auch interessieren

Es ist das siebte und letzte Jazzfestival, das Jürgen Deeg organisiert, da er im November in den Ruhestand geht. Er bedauert vor allem, dass wegen der Hygieneauflagen keine Workshops stattfinden können. „Das Festival soll aber auch ein Zeichen sein, dass wir uns nicht vor Corona wegducken, sondern machen, was wir immer gemacht haben: gute Jazzmusik mit internationalen Künstlern in Friedrichshafen präsentieren, auch solche, die etwas abseits vom Mainstream unterwegs sind.“

Der Vorverkauf hat begonnen, noch gibt es Karten: www.kultur-friedrichshafen.de