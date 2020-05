Im Zug von Wasserburg nach Friedrichshafen fiel dem 14-jährigen Lennart auf, dass er seine Monatsmarke für den Mai vergessen hatte. Der Achtklässler war auf dem Weg in die Bodenseeschule. Als er gegen 7.30 Uhr am Hauptbahnhof umsteigen wollte, forderte ihn vor dem Bus der Linie 9 ein Kontrolleur auf, seine Fahrkarte vorzuweisen. Die Aprilkarte, die Lennart ihm zeigte, ließ er nicht gelten und verbot dem Jungen den Einstieg. „Ich bin dann zur Schule gelaufen“, sagt Lennart.

„Wer keinen gültigen Fahrschein hat, dem kann man die Mitfahrt verweigern“

Sebastian Dix, Pressesprecher des Stadtwerks am See, das den Stadtverkehr Friedrichshafen betreibt, erklärt: „Grundsätzlich gilt: Wer keinen gültigen Fahrschein hat, dem kann man die Mitfahrt verweigern, was dann auch geschieht.“ Seit die Busse wieder häufiger fahren, werde auch häufiger kontrolliert – und zwar vor der Tür statt im Bus. Der Anteil der „Mitfahrwilligen ohne Fahrschein„ sei zurzeit höher als sonst, sagt Dix. Manche äußerten sogar Erstaunen, trotz Corona zahlen zu müssen. „Normalerweise würde das Fahren ohne Fahrschein 60 Euro kosten oder bei einer vergessenen Monatsmarke 7 Euro. Jetzt verpassen sie allenfalls einen Bus.“

Kein Anspruch auf Kulanz

Auch vor der Corona-Pause kam es immer wieder vor, dass Schüler ihre Monatsmarke vergaßen. Busfahrer reagierten unterschiedlich kulant. Dazu stellt Dix klar: „Natürlich menschelt es dort manchmal, gerade wenn die Busfahrer die Schüler kennen. Aber darauf gibt es keinen Anspruch, auch an den ersten Tagen des Monats nicht.“

Wie Fahrscheine papier- und bargeldlos gelöst werden können

Zur Zeit verkaufen die Busfahrer keine Fahrscheine, aber es gibt sie an den Verkaufsautomaten. Handytickets, auch für Einzelfahrten, können Fahrgäste auf der Internetseite des Bodo-Verkehrsverbunds erwerben. Ein Online-Ticketkauf ist auch möglich über die App „DB Navigator“. Inhaber einer E-Card, der Chipkarte des Bodo-Verkehrsverbunds, können ohnehin bargeld- und papierlos fahren. Sie checken beim Ein- und Aussteigen an eigenen Terminals ein und aus.

Informationen zum digitalen Fahrscheinkauf und den Sonderfahrplänen gibt es im hier: serviceportal.bodo.de und www.bodo.de/handyticket