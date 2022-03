Wie heftig der Schülerkulturabend (SKA) vermisst wurde, zeigen die begeisterten Reaktionen des Publikums. Schon als das Organisationsteam sich zu einem Abba-Song vorstellt, klatscht es rhythmisch, jede Darbietung wird begeistert bejubelt und wenn Freiwillige gesucht werden, schnellen sofort die Hände hoch.

Die Fünftklässler Maximian Noak und Emil Zaunick fordern Moderator Felix Kunze und einen Freiwilligen mit Zauberwürfeln heraus. | Bild: Corinna Raupach

Zwei Jahre fiel der SKA des Karl-Maybach-Gymnasiums wegen Corona aus. „Vor genau zwei Wochen saß ich im Rektorat und habe gefragt, ob wir den SKA machen dürfen“, erzählt Organisatorin Romy Butz. Dem rund 20-köpfigen Team blieb nicht viel Zeit für Organisation, Casting und Technik. Denn beim SKA machen die Schüler alles selbst. Die Herausforderung: Durch das fast dreijährige Loch hatten nur Romy Butz und Madita Mosch schon einen SKA mitgestaltet. „Es waren zwei stressige Wochen, aber sie haben sich gelohnt“, fasst Madita Mosch zusammen.

Video: Corinna Raupach

Das Programm präsentiert in bunter Vielfalt Musik, Magie, Tanz und Akrobatik. Die jüngsten sind die Fünftklässler Maximilian Noak und Emil Zaunik, die zwei Freiwillige verblüffend schnell mit Zauberwürfeln besiegen. Ein Team der Tanzschule No. 10 tanzt so kraftvoll wie präzise zum Song einer südkoreanischen Boygroup, das KR Dancestudio leiht erst Moves und Musik vom King of Pop und macht dann furios mit Hip-Hop weiter. Eine Gruppe Siebtklässler zeigt ihre Choreographie mit Springseil, garniert mit eingesprungen Salti vom Trampolin und Ruben Kernmaier lässt Flowersticks (ein Jongliergerät) wie schwerelos herumwirbeln. Oliver Maletic fordert drei Freiwillige auf, ein Minion aus einem Zeichenblock zusammenzustellen – genau dieses Minion steht wie durch Zauberei bereits versteckt in einem Karton auf dem Tisch und ist in Umschlägen im ganzen Saal verteilt.

Video: Corinna Raupach

Vor allem aber gibt es viel Musik: Mit großer Ruhe und Freundlichkeit spielt Dania Alnaseri Beethovens fünfte Klaviersonatine, musicalreif geben die Schwestern Lara-Sophie und Loreen Saltik „Part of your world“ und „Together“. Gleich mehrfach tritt die Band „Radioactive Honey“ auf. Die Geschwister Luca, Milan und Maja Knesevic an Schlagzeug, Gitarre und Keyboard verbinden jugendliche Energie und Einfallsreichtum mit hoher Virtuosität. Ihre Songs schreiben sie selbst.

Friedrichshafen Musik ist für Greta Hartleb eine besondere Art der Kommunikation Das könnte Sie auch interessieren

Für einen weiteren musikalischen Höhepunkt sorgt die zwölfjährige Sophia Graf. Auf der Geige – begleitet von Musiklehrer Peter Haas, der für seinen Auftritt einen Extra-Applaus bekommt – spielt sie Dvoráks Humoresque mit lupenreinen Doppelgriffen und souveräner Interpretation. Die Abiturienten Greta Hartleb und Justin Bauer-Chen waren jahrelang Dauergäste beim SKA. Jetzt verabschiedet sich Greta Hartleb in mühelos aufschwingenden Tönen mit „Time to say goodbye“. Justin Bauer-Chen gibt zum Abschied eine Fantasie von Chopin und lässt durch flinke Finger leise Melancholie aufscheinen.

Die zwölfjährige Sophia Graf spielt die Humoresque von Dvo?ák. | Bild: Corinna Raupach

Die Band „Radioactive Honey“ der Geschwister Milan, Luca und Maja Knesevic nimmt ihre Songs im Keller auf. | Bild: Corinna Raupach

Die K-Pop-Tanzgruppe tanzt zum Hit einer südkoreanischen Boygroup. | Bild: Corinna Raupach

Lara-Sophie Saltik singt „Part of your world“ aus „Arielle“. | Bild: Corinna Raupach

Moderator Felix Kunze spricht mit Dania Alnaseri über die Musik. | Bild: Corinna Raupach