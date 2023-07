Die Kehrmaschine muss warten. Rechts parkt ein Transporter in der Ladezone, links der gelbe Abschlepp-Lkw. Der steht symbolisch für eine der drei Grüninseln, die hier mit fünf Bäumen auf die Straße gepflanzt werden sollen. Weil die Straßenbreite auf sieben Meter eingedampft wird, passt dann nur noch ein Laster durch, wenn gleichzeitig geladen wird.

In der Gutenbergstraße geht es durch viel Schwerlastverkehr bereits heute zuweilen eng zu. Grüninseln dürften das Problem verschärfen, befürchten Anlieger im Industriegebiet. | Bild: Cuko, Katy

Die Anlieger der Gutenbergstraße sind sauer. Seit Monaten versuchen sie im Rathaus Gehör zu finden, wie der Schriftverkehr belegt. Dass die Straße im Gewerbegebiet Rheinstraße saniert werden muss, stehe außer Zweifel, sagen die Chefs von sieben Firmen. Aber so?

Sehr viel Schwerlastverkehr

In der fast schnurgeraden Querstraße hinterm Marktkauf drängt sich der Schwerlastverkehr. Für das Unternehmen Kern Antriebstechnik steht zwei bis drei Mal pro Woche ein 40-Tonner vor der Einfahrt, sagt Geschäftsführer Ralf Knittel. Bei der Wäscherei Weber rollen neben zig Transportern 15 bis 20 Sattelzüge pro Woche vom Hof, bei Fliesen-Stehle mindestens zwei Mal. Beim Marktkauf fahren täglich Schwerlaster auch mit Anhänger an die Lieferrampe. Nicht zu vergessen die ADAC-Pannenhilfe am Ende der Straße. Und alle brauchen Platz zum Rangieren und Laden.

Baubeschluss im Januar Im Januar hat der Bauausschuss des Gemeinderats die Teilsanierung der Gutenbergstraße beschlossen. Die weist nach Angaben der Stadt durch Risse und Schlaglöcher erhebliche Mängel auf. Kostenpunkt: 2 Millionen Euro, davon 450.000 Euro für die Planung. Auf der Prioritätenliste der Stadt für Straßensanierungen liegt das vordere Teilstück der Gutenbergstraße auf Rang 8 von 3000.

Schon heute, beklagen die Anlieger, sei die Verkehrssituation oft grenzwertig. „Wie das dann mit den Bauminseln funktionieren soll, ist uns allen ein Rätsel“, erklärt Walter Brummel, Geschäftsleiter des Marktkauf an der Rheinstraße, bei einem Vororttermin.

40-Tonner mit Anhänger haben es heute schon schwer, auf der Gutenbergstraße zu rangieren. Neben dieser Bauminsel auf dem Marktkauf-Grundstück soll auf der Straße eine weitere eingebaut werden. | Bild: Cuko, Katy

Problem 1: Wozu Grünstreifen im Gewerbegebiet?

Für Sandra Schlegel von der Wäscherei Weber sind die zwei Meter breiten Bauminseln so etwas wie ein Schildbürgerstreich. „Es gibt doch bereits Grünflächen am Straßenrand“, verweist sie beim Vorort-Termin auf die üppige Begrünung beim Aldi oder die riesige Hecke entlang der ZF-Forschungszentrums. An der Marktkauf-Ausfahrt gibt es bereits eine Bauminsel mit zwei großen Bäumen. „Als die Wäscherei 2011 angebaut hat, mussten wir aus Grünflächen Parkplätze machen“, sagt sie.

Bauminseln fürs Klima

Das Rathaus rechtfertigt den Einbau der Grünstreifen damit, dass man „im Sinne einer klimaangepassten Stadt“ jede Möglichkeit nutzen möchte, um Flächen zu entsiegeln. In der Gutenbergstraße sind es 150 Quadratmeter. Auf Privatgrund können man keine Bäume pflanzen. Außerdem will die Stadt so den Verkehr beruhigen. „Macht es dann nicht mehr Sinn, diese Bauminseln in Wohngebieten anzulegen?“, fragt Walter Brummel.

Schleppkurven zu eng?

Dass die Bauminseln die Ein- und Ausfahrt auf das Gelände dreier Firmen zumindest erschweren, lässt das Rathaus so nicht stehen. Die Schleppkurven seien mit einem Sattelzug überprüft worden. Außerdem soll nach dem Umbau auf beiden Straßenseiten ein Parkverbot gelten, dann gebe es sogar mehr Platz als heute. Stand jetzt herrscht jedoch auf der Marktkauf-Seite bereits Parkverbot. Auf der anderen Straßenseite befinden sich notwendige Ladezonen.

Hier sollen die Grüninseln hin. Ein Parkverbot auf der Marktkauf-Seite gibt es bereits. | Bild: Cuko, Katy

Problem 2: Wie wird der Verkehr während der Bauzeit sichergestellt?

Auf dem Betriebshof von Sven Böhme stehen acht Laster für den ADAC-Abschleppdienst. „Wir haben einen Vertrag mit dem Land und müssen rund um die Uhr einsatzbereit sein“, sagt der Firmeninhaber von Böhme Automobil. „Ich habe bis dato aber keine Infos von der Stadt, wie wir das regeln sollen.“

Zwar komme er vom Hof, aber nicht wieder zurück, wenn die Gutenbergstraße auch nur einen Tag komplett gesperrt werden muss. Denn von der Messestraße aus ist die Einfahrt in die Gutenbergstraße verboten. Laut Rathaus arbeite man derzeit an einer „dauerhaft sicher gestellten Zufahrtsmöglichkeit für die Böhme Automobil GmbH“.

Friedrichshafen So reagiert die Stadt auf Kritik nach Umgestaltung der Friedrichstraße Das könnte Sie auch interessieren

Ein Problem hat aber auch der Marktkauf. Denn der Supermarkt kann nur über die Gutenbergstraße beliefert werden, und das mit Frischwaren wie Fleisch, Molkereiprodukte, Gemüse und Obst täglich von Montag bis Samstag. „In meinen Augen können die Asphaltarbeiten nur nachts oder an einem verlängerten Wochenende durchgeführt werden“, sagt Marktleiter Walter Brummel. Aber danach sehe es derzeit nicht aus.

Acht Wochen sollen die Arbeiten jeweils halbseitig dauern. Dabei soll es für die Betriebe provisorische Zufahrten geben. Derzeit geplant ist ein Baustart am 4. Oktober mit einer Vollsperrung am 11. und 12. November. Am Montag darauf soll die Straße wieder befahrbar sein – wenn das Wetter mitspielt, erklärt das Rathaus.

Sven Böhme zeigt auf Schäden in der Gutenbergstraße. Doch der Abschnitt von der Marktkauf-Ausfahrt bis zur Auffahrt auf die Bundesstraße soll nicht saniert werden. | Bild: Cuko, Katy

Problem 3: Warum wird die Gutenbergstraße nur teilsaniert?

Saniert wird die Straße nur von der Rheinstraße bis zur Marktkauf-Ausfahrt. Dabei sei auch der Rest der Straße bis zur B-31-Ausfahrt kaputt, zeigt Sven Böhme auf ein paar Dellen und Risse im Belag. Laut Rathaus sei dieser Zustand noch „ausreichend“ und werde deshalb vorerst nicht saniert.