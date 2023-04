Dienstagvormittag. Am Parkhaus am See passiert ein Auto langsam die Friedrichstraße. Beobachter sind irritiert – ist die heute nicht gesperrt? Gerade noch rechtzeitig schafft es die sichtlich verwirrte Fahrerin aus der Baustelle heraus und ist froh, einen Weg nach draußen gefunden zu haben. Kurz danach wird die letzte Öffnung zur Straße von Bauarbeitern geschlossen: Sie haben mit ihren Fräsarbeiten begonnen. „Das war gerade nicht der erste Fall“, sagt Bauarbeiter Christoph Reichle. Auch andere hatten sich ihm zufolge auf die Baustelle verirrt.

Die Arbeiten haben pünktlich begonnen

Dabei sind Sperrungen auf der Friedrichstraße eigentlich nichts Neues. Bereits seit 9. März laufen die Arbeiten im Herzen der Stadt. Sie sollen für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Der Straßenquerschnitt wird dabei von drei auf zwei Fahrspuren verringert. Der Gehweg soll durch eine Verbreiterung sowie Podeste für Gastronomie und Begrünung aufgewertet werden. Im Bereich vor dem Bahnhof entsteht ein sogenannter Shared Space, der sich durch einen farbigen Belag optisch abhebt und von Fußgängern, Radfahrern, Autos und Bussen gleichberechtigt genutzt werden soll. Von 11. April bis 18. April ist die Straße für einige Maßnahmen nun komplett gesperrt.

Bauarbeiter Christoph Reichle hat mit seinen Kollegen mit den Fräsarbeiten auf der Friedrichstraße begonnen. | Bild: Bettina Gritz

Bauarbeiter Reichle und seine Kollegen lösen mit einem Presslufthammer und Pickel Metalldeckel vom Asphalt. Die darunter gelegenen Schutzschächte werden für die Wasserversorgung der Haushalte benötigt. Sie sollten bei den Baumaßnahmen nicht beschädigt werden, damit die Wasserversorgung nicht gefährdet ist. „Bisher läuft alles nach Plan. Wir konnten pünktlich beginnen und kommen vorwärts“, sagt Reichle zufrieden. Nur der der Regen sei bei manchen Arbeiten etwas hinderlich.

Radfahrer vermisst Schilder

Einen ähnlichen Vorfall wie bei der Autofahrerin sieht man ein Stück weiter Richtung Stadtbahnhof. Ein aufgebrachter Radfahrer fährt orientierungslos mehrfach innerhalb der abgesperrten Straße im Kreis und sucht nach einer Öffnung, wo er sie wieder verlassen kann. „Unzumutbare Zustände sind das hier“, schimpft Peter Trapp verärgert.

„Kein einziges Hinweisschild für Radfahrer. Statt der groß angelegten Beschilderung für die Autofahrer hätte man lieber Wegweiser für Fußgänger und Radfahrer anbringen sollen!“ Verirrt habe er sich, weil am Stadtbahnhof die Zufahrt zur Straße geöffnet war – wohl für Baufahrzeuge. Dennoch haben Radfahrer und Fußgänger eine Vorteil im Vergleich zu motorisierten Verkehrsteilnehmern: Entlang der Baustelle können sie zumindest zu Fuß die Straße passieren.

Drei Haltestellen werden nicht bedient Während der Fräs- und Asphaltarbeiten werden laut Mitteilung der Stadtverkehrsgesellschaft die Haltestellen Stadtbahnhof, Stadtmitte und St. Elisabeth (Werastraße) nicht bedient. Als Ersatz dienen die Haltestellen Franziskusplatz, Riedleparkstraße sowie weitere, zusätzlich eingerichtete Ersatzhaltestellen in der Eugenstraße. Mit umleitungsbedingten Behinderungen und Verlängerungen der Reisezeit sei zu rechnen.

Fußgänger suchen Übergang

Auch Sieglinde Lebherz tut sich schwer. Sie will vom Stadtbahnhof an der Seepromenade entlang in Richtung Stadtzentrum laufen. Dafür muss sie allerdings die gesperrte Friedrichstraße kreuzen. „Das ist total schlecht gemacht. Ich weiß gar nicht, wo man hier über die Straße kommt.“ Sie hätte sich am Bahnhof einen Übergang zur Seepromenade gewünscht. Ein Mann mit Hund löst dieses Problem an dieser Stelle einfach so: An der Fußgängerampel, die nach wie vor geschaltet ist, entdeckt er in der Absperrung eine kleine Lücke und huscht gemeinsam mit dem Vierbeiner durch.

Sieglinde Lebherz hätte sich einen einfacheren Zugang zur Seepromenade gewünscht. | Bild: Bettina Gritz

Ein weiterer Passant, Bakini Samuel, steht ratlos in der Nähe des Stadtbahnhofs. „Ich will nach Fischbach fahren. Wo ist denn die nächste Haltestelle?“ Samuel spricht nur wenig Deutsch und behilft sich mit Englisch. Völlig verloren fragt er Passanten, wie er nun weiterkommt. Von der Ersatzhaltestelle in der nahen Eugenstraße hat er nichts mitbekommen.

Bakini Samuel will nach Fischbach fahren. Allerdings weiß er nicht, wo die nächste Haltestelle ist. Am Stadtbahnhof fahren keine Busse. | Bild: Bettina Gritz

Viel Betrieb an Ersatzhaltestelle

Nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Stadtbahnhof entfernt ist viel los. An fünf Haltestellen in der Eugenstraße müssen sich die Reisenden ihren Platz suchen. Viele fragen sich bei den Busfahrern durch. Doch die sind selbst im Stress: „Keine Zeit“, „kompliziert“, „wir haben alle Verspätung“, bekommen Fragende als Antwort zu hören. Auch für die Fahrer gilt: Etwas weniger Chaos wäre ihnen wohl ebenfalls lieb.

Taxifahrer Yasin Akbulut muss sich an diesem Dienstag einige Beschwerden seiner Fahrgäste anhören: Wegen Umwegen muss er mehr Geld verlangen. | Bild: Bettina Gritz

Taxis auf Umwegen

Kaum positiver läuft der Tag für Taxifahrer. Yasin Akbulut hat seit fünf Uhr morgens Dienst. Das Wort „Katastrophe“ ist das Erste, was ihm zur Verkehrslage einfällt. Statt etwa zehn Minuten hat er heute von Meckenbeuren bis nach Friedrichshafen ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Die Sperrung in der Innenstadt wirke sich auch großräumig auf der B31 aus.

Eine Fahrt vom Hafenbahnhof zum Stadtbahnhof koste üblicherweise fünf bis sechs Euro. Der Preis habe sich mit der Umleitung quasi verdoppelt – wegen der Umfahrung müsse er nun mehrere Kilometer zurücklegen. Darüber seien seine Fahrgäste verärgert. Ein wenig über mehr Umsatz freuen dürfte sich indes sein Arbeitgeber.