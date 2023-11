Heiße Waffeln vor Bodenseepanorama, Glühwein an kalten Abenden, Eisstockschießen mit Familie oder Freunden – der Häfler Weihnachtsmarkt lädt ein zum Innehalten im Advent. „Die Bodensee-Weihnacht verdient ihren Namen, sie ist ein Weihnachtsmarkt mit Blick auf den Bodensee und das macht das besondere Flair aus“, sagt Bürgermeister Dieter Stauber. Gerade angesichts weltweiter Krisen und des herausfordernden Alltags seien schöne Momente in Gemeinschaft besonders wichtig. Sein persönlicher Höhepunkt ist der Besuch des Nikolaus. Am 6. Dezember wird dieser vom Seehasen-Fanfarenzug über den Buchhornplatz zur Bühne begleitet. „Wenn man die strahlenden Kinderaugen sieht, kann man sich auch als Erwachsener wieder daran erinnern, wie es früher war“, beschreibt Stauber.

Die Organisatoren freuen sich auf die Bodensee-Weihnacht 2023: (von links) Thomas Goldschmidt, Cathrin Batzner, Hans-Jörg Schraitle und Dieter Stauber. | Bild: Corinna Raupach

Im Programm sei für jedes Alter etwas dabei, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Thomas Goldschmidt. „Es treten Häfler Chöre, Musikvereine und Tanzgruppen auf, für jüngere Leute sind Bands dabei wie Five Pack Swinging Christmas, es gibt Line Dance und zwei Termine für das Rudelsingen“, sagt er. In den ersten Tagen treten der Chor der Realschule Ailingen, die Häfler Boogie-Hasen, die Luftschiffkapelle der Zeppelin-Universität und der Chor des Ukrainischen Kulturzentrums auf. Die Kirchengemeinden beteiligen sich mit weihnachtlichen Impulsen, am Heiligen Abend gibt es sogar einen Open-Air-Gottesdienst an der Krippe. Im Medienhaus am See stimmen Bastelaktionen, Vorlesestunden, Filme und Theateraufführungen Kinder auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.

Bodensee-Weihnacht: Zahlen und Zeiten Der Weihnachtsmarkt auf dem Buchhornplatz bietet von Donnerstag, 30. November, bis Freitag, 22. Dezember Kunsthandwerk, Kulinarisches und ein Bühnenprogramm. Nach der Eröffnung am 30. November um 18 Uhr ist der Markt montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr sowie freitags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Unter den 79 Anbietern in 56 Hütten sind neben Händlern und Gastwirten auch Häfler Schulen und Vereine. Das komplette und stets aktualisierte Programm gibt es auf unter www.bodensee-weihnacht.de Eisstockbahn: Kontakt und Preise Vormittags stehen die beiden Eisstockbahnen exklusiv für Schulklassen zur Verfügung. Gruppen, Firmen und Privatpersonen können die Bahn online sowie unter Telefon 07541 9707813 reservieren. Die Miete für eine der beiden Bahnen inklusive Ausrüstung beträgt für eine Stunde bis 17 Uhr 30 Euro und für eine Stunde ab 17 Uhr 40 Euro. Für die Ausrüstung sind zudem 20 Euro Pfand je Bahn in bar zu hinterlegen. Mit dem Start des Weihnachtsmarktes am Donnerstag, 30. November gib es bei freien Terminen die Möglichkeit, eine der Bahnen auch vor Ort bei der Gastronomie auf dem Romanshorner Platz spontan zu buchen.

Lebensgroße Krippe ohne lebendige Schafe

Im Zentrum der Bodensee-Weihnacht wird der große Weihnachtsbaum stehen, geschmückt mit 200 Kugeln und fast 5000 Lichtern. Daneben erwarten Kinderkarussell und Eisenbahn die kleinen Gäste, eine 13 Meter hohe Weihnachtspyramide leuchtet weithin sichtbar auf den See hinaus. Die lebensgroße Krippe wird nur noch von Menschen und Tieren aus Holz und Wolle bewohnt. „Die Krippenbauer verzichten für immer auf lebendige Schafe, das hat mit der Sorge um das Tierwohl und mit der sonst nötigen intensiven Betreuung zu tun“, erklärt die Marktverantwortliche Cathrin Batzner.

Die ersten Hütten auf dem Romanshorner Platz stehen schon. Neben Ständen mit Glühwein, Punsch und internationalen Spezialitäten wird die Bodensee-Weihnacht viel Kunsthandwerk zeigen. „Wir wollten keinen Weihnachtsmarkt, der nur als Gastro besteht, sondern der auch Abwechslung bietet“, sagt Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung.

Auf dem Romanshorner Platz, wo auch bereits die ersten Hütten aufgebaut wurden, beginnt im Zelt bereits am 20. November der Betrieb auf der Eisstockbahn. | Bild: Corinna Raupach

„Wir sind froh, dass wir auch in diesem Jahr gute Beschicker gewinnen konnten“, sagt Cathrin Batzner. Bei Nobel Crafts gibt es Schals aus Kaschmir und Seide, Martin Harth kommt mit Krippen und Volkskunst aus dem Erzgebirge und Moritz Gollmer hat Produkte aus Zirbenholz im Angebot, vom Kerzenständer bis zum Bio-Zirbenöl. Neu dabei ist das Ehepaar Maier mit Kräutern, Gewürzen und Dips. „Einige Aussteller waren im vergangenen Jahr nur tageweise da und bleiben jetzt die ganze Zeit. Das finde ich besonders schön, weil es zeigt, dass der Umsatz gestimmt hat“, sagt Batzner. Unter ihnen ist Natalie Baumbusch mit handgemachtem Schmuck, Postkarten und Adventsdekorationen.

Auch 20 Häfler Vereine und Schulen beteiligen sich am Weihnachtsmarkt. Abiturienten der Claude-Dornier- und der Hugo-Eckener-Schule verdienen Geld für ihren Abiball, die Vereine der Städtepartnerschaften mit Polozk, Imperia und Sarajevo stellen sich vor und das Jugendparlament übernimmt für einen Tag einen Stand. „Man sieht hier, was in der Stadt alles los ist“, sagt Cathrin Batzner. Zudem haben Kinder aus 15 Klassen und Kindergartengruppen zahlreiche Weihnachtsbäumchen für die Innenstadt geschmückt.

Eisstockschießen auf dem Romanshorner Platz ab 20. November

Die Eisstockbahn ist bereits aufgebaut, sie öffnet schon am 20. November. „Wir hatten viele Anfragen von Schulen und die Teams für die Stadtmeisterschaft wollen schon vor Öffnung des Marktes trainieren“, sagt Thomas Goldschmidt. Die synthetische Eisstockbahn hatte im vergangenen Jahr erstmals die energieintensive Eislaufbahn ersetzt. „Das Eisstockschießen ist sehr gut angenommen worden, es haben sich sogar mehr Schulklassen angemeldet als für das Schlittschuhlaufen“, schildert Goldschmidt. Die Stadtmeisterschaft am ersten Marktwochenende sei mit 80 Teilnehmern schon ausgebucht. Die beiden Bahnen können von Schulklassen, Firmen oder Privatpersonen im Voraus gebucht oder je nach Verfügbarkeit auch spontan gemietet werden.