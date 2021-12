friedrichshafen vor 2 Stunden

Bahnunterführung in Fischbach kommt – aber wohl erst in vier Jahren

Warum das Rathaus die versprochene Querung am Bahnhof noch einmal verschieben will, was die Fischbacher Runde dazu sagt und warum der Gemeinderat trotz Millionenkosten den Bau jetzt endlich beschließen will.