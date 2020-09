Friedrichshafen vor 4 Stunden

Bahnübergang in der Paulinenstraße ab 2. Oktober gesperrt

Wegen Arbeiten an den Gleisen ist der Bahnübergang in der Paulinenstraße in Friedrichshafen voraussichtlich von 2. Oktober bis 12. Oktober gesperrt. Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger werden umgeleitet.