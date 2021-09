Friedrichshafen/Lindau vor 5 Stunden

Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Lindau am letzten Ferienwochenende gesperrt

An den Signalanlagen entlang des Streckenabschnitts zwischen Friedrichshafen Stadt und Lindau Insel sowie einem Bahnübergang stehen am Wochenende, 11. und 12. September Bauarbeiten an.