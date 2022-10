Laut Polizei ist ein Autofahrer auf der B 31 gegen 6.40 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Immenstaad Unfall am Dornierknoten sorgt am Montagvormittag für Stau auf der B 31 Das könnte Sie auch interessieren

Das dauerte jedoch – und so war die B 31 für den morgendlichen Pendlerverkehr bis 9.30 beidseitig gesperrt. Nachdem in Richtung Lindau wieder geöffnet werden konnte, blieb die B 31 in Richtung Friedrichshafen bis in die Mittagszeit gesperrt. Lange Rückstaus bildeten sich, sodass kurzzeitig auch der Tunnel Waggershausen zu war. Jetzt läuft der Verkehr wieder, sodass zumindest der Nachhauseweg für die Pendler frei sein müsste.