Zwei Nächte lang bleibt die B31 bei Friedrichshafen gesperrt: in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. November, sowie von Donnerstag auf Freitag, 16. auf 17. November. Der Verkehr wird jeweils ab 19 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen durch die Stadt umgeleitet. Grund für die Sperrung sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten im Riedleparktunnel und im Waggershauser Tunnel. Das teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit.

Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Lindau ab der Anschlussstelle Friedrichshafen West über die L328b, Sparbruck, Hochstraße, Maybachstraße, Maybachplatz auf die Keplerstraße und Ehlersstraße, in Fahrtrichtung Überlingen in umgekehrter Richtung.

Friedrichshafen Warum werden die B31-Tunnel bei Stau gesperrt? Das könnte Sie auch interessieren

Reparaturen an Technik und Videoanlage

Die Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind gesetzlich vorgeschrieben, wie das Landratsamt mitteilt. In diesem Zuge werden auch Reparaturen an der Tunnelbetriebstechnik sowie an der Videoanlage durchgeführt. Beide Tunnel werden zusammen in die Wartungsintervalle eingebunden, um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Mitteilung.