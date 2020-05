Seit 13. Mai sind Arbeiten an einem Abschnitt des Bodenseeradweges im Gange. Der Weg führt neben der B 31-neu zwischen Fischbach und Immenstaad entlang. Wir waren vor Ort und haben uns auf der Baustelle umgesehen.

Entlang der neuen Bundesstraße 31 zwischen Fischbach und Immenstaad entsteht derzeit ein neuer Fahrradweg. Die Arbeiten an dem etwa 300 Meter langen Abschnitt haben am 13. Mai begonnen. Voraussichtliche und sollen voraussichtlich am