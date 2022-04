Friedrichshafen vor 2 Stunden

Autos brennen in der Eugenstraße aus – Kripo sucht Zeugen

Nach dem Brand zweier Autos in einem Innenhof an der Eugenstraße in der Nacht zum Mittwoch ermittelt die Kriminalpolizei. Die Ermittler, die eine vorsätzliche Brandlegung aktuell nicht ausschließen, suchen Zeugen.