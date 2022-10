Da staunte eine Zeugin nicht schlecht! Als sie am Samstagmorgen in der Ailinger Straße an der Ampel hinter einem Polo zum Stehen kam, fuhr der Fahrer des Wagens trotz zweier Grünphasen einfach nicht los. Daraufhin stieg die Frau nach Angaben der Polizei aus und ging zu dem Polo. Dort entdeckte sie, dass der Fahrer über dem Lenkrad eingeschlafen war.

Friedrichshafen Mann stiehlt 3800 Euro aus der Kasse einer Postfiliale Das könnte Sie auch interessieren

Sie rüttelte ihn wach und er fuhr Richtung Stadtbahnhof davon. Die verständigten Polizeibeamten entdeckten den Polo im Bereich des Hinteren Hafens mit laufendem Motor und eingeschalteter Beleuchtung. Der 24-jährige Fahrer schlief wieder. Nachdem sie ihn weckten, stellten die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen eines Drogenkonsums fest. Ein Drogenvortest bestätigte dies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung zu.