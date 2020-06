Aussage gegen Aussage stand in einem Prozess wegen Gefährdung im Straßenverkehr am Dienstag beim Amtsgericht Tettnang. Angeklagt war ein 35-jähriger Mann aus Friedrichshafen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung. Der Vorwurf: Er soll einem Rollerfahrer absichtlich über den Fuß gefahren sein und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Angeklagter bestreit eine Berührung mit dem Auto

Ereignet hat sich der Vorfall im Juni 2019 in Friedrichshafen an der Kreuzung Ailinger-/Charlottenstraße. Der Angeklagte schilderte, dass er vom Rollerfahrer, der an einem Stau auf der Gegenfahrbahn entlang fuhr und sich auf seiner Fahrbahn befand, wüst beschimpft worden sei. „Ich wollte dann einfach nur weg und bin rechts an ihm vorbei in die Löwentaler Straße gefahren.“ Er sei sich sicher, dass es zu keiner Berührung gekommen sei. Der Rollerfahrer habe ihn weiter beschimpft und gesagt, dass er es ihm zeigen wolle.

Angeblich gezielt auf den Fuß Gefahren

Ganz anders schilderte der Rollerfahrer die Situation. Das Auto habe ihm die Weiterfahrt verwehrt. „Dann ist er mit dem linken Vorderrad gezielt auf meinen linken Fuß gefahren und stehen geblieben“, erinnerte er sich. Als er sich beschwerte, habe er „Na und, du stehst auf meiner Fahrbahn“ gerufen. Beim Anfahren habe er versehentlich den Gashebel komplett durchgezogen und sei vom Roller gestürzt. Ein Hämatom auf dem Fußrücken und eine schmerzende Schulter waren die Folge. Eine Zeugin hatte nicht gesehen, wie der Angeklagte mit dem Auto auf den Fuß fuhr, aber den Reifen auf dem Fuß des schreienden Rollerfahrers gesehen. „Dann flog er nach vorne und das Auto fuhr weg“, so die Zeugin, die sich das Autokennzeichen notierte und die Polizei informiert hatte.

Staatsanwalt fordert acht Monate und zwei Wochen

Beweisanträge von Anwalt Christian Bruns für Sachverständigengutachten wegen der Verletzungen lehnten Richter Max Märkle und die beiden Schöffinnen ab. Der Staatsanwalt sah Absicht und plädierte für eine Freiheitsstrafe von acht Monaten und zwei Wochen auf Bewährung sowie für weitere zehn Monate Führerscheinentzug. Bruns forderte Freispruch. Das Schöffengericht verurteilten den Angeklagten wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 50 Tagessätzen à 15 Euro und weiteren drei Monaten Führerscheinentzug. „Wir sind von der Absicht nicht zweifelsfrei überzeugt“, erklärte Märkle.