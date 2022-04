Friedrichshafen vor 6 Stunden

Autobrand in der Eugenstraße: 32-Jährige in Untersuchungshaft

Eine 32-jährige Frau steht im Verdacht, in Friedrichshafen ein Auto bewusst in Brand gesetzt zu haben. Bei dem Feuer in der Eugenstraße waren in der Nacht zum 6. April zwei Fahrzeuge ausgebrannt.