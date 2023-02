Passanten haben am Samstag gegen 3.30 Uhr morgens in der Georgstraße ein brennendes Auto entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Wie die Polizei mitteilt, brachte die Feuerwehr den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle und löschte das Auto. Die Hitzeentwicklung war zuvor allerdings so groß, dass an einem Haus die Rollläden beschädigt wurden.

Der Totalschaden am Auto dürfte laut Polizeibericht mehrere Tausend Euro betragen, die Schäden an den Rollläden sind bislang nicht genauer zu beziffern. Warum der Wagen in Brand geriet, ist bislang nicht geklärt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 entgegen.