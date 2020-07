Bei der Vorstellung der Ergebnisse des Lärmaktionsplans der Stufe 3 im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt am Dienstag lag der Fokus auf zwei Straßen in der Innenstadt: der Bodenseestraße und der Paulinenstraße.

Geräuschpegel für Anwohner „sehr hoch“

Tillmann Stottele, Abteilungsleiter Landschaftsplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen, betonte, dass das Verkehrsaufkommen in diesen beiden Straßen besonders groß und somit auch der Geräuschpegel für Anwohner „sehr hoch“ sei.

Gabriele Schulze vom gleichnamigen Ingenieurbüro für Verkehrsplanung erklärte: „Besonders in der Nacht werden die Grenzwerte von 60 Dezibel an zahlreichen Wohnhäusern überschritten. Und auch am Tag gibt es zeitweise Überschreitungen der Lärmgrenze von 70 Dezibel.“

Damit an den beiden Straßen kurzfristig – bis zur Verkehrsfreigabe der B 31-neu – ein geringerer Lärmpegel herrscht, sieht eine Maßnahme des Lärmaktionsplans vor, die Geschwindigkeit in der Nacht (von 22 bis 6 Uhr) auf 30 Stundenkilometer herabzusetzen.

„Überschreitungen in der Nacht können vollständig abgebaut werden“

„Ein rechnerisches Ergebnis zeigt, dass die Überschreitungen an der Bodenseestraße und der Paulinenstraße in der Nacht so vollständig abgebaut werden können“, erklärt Schulze.

Eine Verringerung des Geräuschpegels sei zwar auch mit Tempo 40 in beiden Straßen denkbar, jedoch nicht mit dem gleichen Erfolg wie bei Tempo 30. „Die Auswirkungen möglicher Verkehrsverlagerungen durch 30 km/h nachts werden durch ein Monitoring geprüft“, sagte Expertin Schulze.

Ausschuss stimmt Entwurf des Plans einstimmig zu

Der Ausschuss stimmte dem Beschluss, die Maßnahmen des Entwurfs des Lärmaktionsplans der Stufe 3 umzusetzen, einstimmig zu. Regine Ankermann (Bündnis 90/Die Grünen) merkte aber an, dass bei den Überprüfungen im Rahmen des Lärmaktionsplans ausschließlich die Geräusche des Verkehrs auf den Straßen berücksichtigt wurden: „Was ist mit dem Flughafen und dem Bahnverkehr? Für mich macht diese Darstellung wenig Sinn.“

Lärmaktionsplan beschränkt sich auf Untersuchungen der Landstraßen

Tillmann Stottele betonte daraufhin, dass sich die Untersuchungen auf die Landstraßen der Stadt beschränkten, von denen sogenannte Lärmkarten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vorliegen.

Anlass zur Diskussion gab es aus der CDU-Fraktion. Mirjam Hornung fragte: „Gibt es nicht eine Möglichkeit, sich sowohl in der Nacht als auch am Tag Gedanken über den Lärmschutz, also eine Geschwindigkeitsherabstufung, zu machen?“

In der Paulinenstraße gilt kurzfristig nachts Tempo 30 – solange, bis die B31-neu vollständig in Betrieb genommen ist. (Archivbild) | Bild: Katy Cuko

Dieser Vorschlag bekam Unterstützung – auch von Ulrich Heliosch (Bündnis 90/Die Grünen). „Wenn wir nach der Öffnung der B 31-neu im kommenden Jahr erste Messwerte haben, kann es doch möglich sein, im gesamten Stadtgebiet Tempo 40 zu realisieren. Dafür plädiere ich“, sagte er.

Ulrich Heliosch, Gemeinderat (Bündnis 90/Die Grünen), plädiert für Tempo 40 im gesamten Stadtgebiet. | Bild: SK

Ob und inwiefern diese Maßnahme in Friedrichshafen umzusetzen sei, werde untersucht, so Baubürgermeister Stefan Köhler.