Brückentag in einigen Firmen, außerdem haben die Friedrichshafener Schulen in diesem Jahr einen beweglichen Ferientag: Das erste Oktoberwochenende ist für viele Häflerinnen und Häfler frei. Wenn Sie noch nichts vor haben, haben wir ein paar Tipps für Sie.

2021 fand Kultur am Hafen zum ersten Mal statt. Dieses Bild zeigt den Projektchor und Leiter Nikolai Geršak im vergangenen Jahr. | Bild: Kulturbüro Friedrichshafen

Kunst, Tanz und Musik bei Kultur am Hafen

Endlich mal ein gutes Rückbleibsel der Pandemie: Seit Herbst 2021 hat sich das Format Kultur am Hafen etabliert, mit dem das Kulturbüro Friedrichshafen seine neue Spielzeit eröffnet. Am Sonntag, 1. Oktober, feiern Künstlerinnen und Künstler aus der Region ab 18 Uhr miteinander im Graf-Zeppelin-Haus. Dieses Mal geht es um die Frage: Wie wollen wir unsere Erde für nachfolgende Generationen lebenswert halten? Klar, dass da auch junge Künstler wie John Leon, der mit seinem eigenen Song für Furore im TV gesorgt hat, dabei sind. Ebenso das Ensemble Minifaktur und die Tanzcompany Idem.

Auch Schülerinnen und Schüler der Zirkus-Akademie der Bodenseeschule St. Martin in Friedrichshafen, der lokale Popchor 60plusminus und der Kinderchor St. Nikolaus/St. Petrus Canisius wirken mit. Zwischen 14 und 17.30 Uhr gibt es vorab außerdem ein Familienprogramm im Foyer mit Theaterworkshops, Clown-Shows und Kindertheater (15 Uhr). Der Eintritt ist frei, allerdings sollte vorab gebucht werden: www.kulturbüro.friedrichshafen.de

O‘zapft is beim ersten Oktoberfest

Keine Zeit nach München auf die Wiesn zu fahren? Dann ist die Oktoberfest-Premiere auf dem VfB-Vereinsgelände vielleicht eine Alternative. Vom Freitag, 29. September, bis Dienstag, 3. Oktober, geht es auf dem Vereinsgelände in der Teuringer Straße 2 zünftig zu.

Veranstalter ist die Malik Gastro GmbH, die auch das Stadionrestaurant betreibt und Pächter des Grillhaus am See „Schussen“ ist. Im Bierzelt auf dem VfB-Gelände, in dem 1800 Gäste Platz haben, sorgen Musikgruppen und DJs wie Chris Metzger, Joe‘s Wiesn Band, der Fanfarenzug Graf-Zeppelin oder auch der Musikverein Kluftern für Stimmung. Für die kleinen Gäste gibt es Karussells und Entenangeln.

Karten gibt es für 15 Euro an der Abendkasse und 14 Euro im Vorverkauf. Für VfB-Mitglieder beträgt der Preis 10 Euro. Und wer an diesem Wochenende nicht kann, hat am zweiten Oktoberwochenende vom 6. bis 10. Oktober nochmal die Chance, vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich Teil zwei des Oktoberfests.

Der Apfelhock hat in Immenstaad eine lange Tradition. Bereits seit 24 Jahren findet der Hock im Herbst statt. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2019. | Bild: Archiv Gisela Keller

Leckereien beim Immenstaader Apfelhock

Jetzt, so frisch nach der Ernte, schmecken die Äpfel am besten. Am Sonntag, 1. Oktober, feiert die Tourismusgemeinschaft Immenstaad mit den Obstbauern die leckere Frucht beim Apfelhock in der Halle des Obsthofs Langenstein (Herrenweiherweg 18).

Auf der Speisekarte steht freilich alles rund um den Apfel: Dinnele, Wurst mit Apfelsenf, Apfel-Kürbis-Suppe, Apfelschmalzbrot, Apfelwaffeln und Apfelkuchen, dazu gibt es Kaffee und Getränke. Und sonst so? Für die Kinder gibt es Basteleien, Ponyreiten, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Außerdem darf Apfelsaft gepresst werden.

Wer Lust hat, kann an einer Führung durch die Obstplantagen teilnehmen, allerdings ist da festes Schuhwerk erforderlich. Für Musik sorgen die Fidelen Brummbären. Der Eintritt ist frei, los geht es um 13 Uhr.

So wird das Wetter am langen Wochenende Temperaturen über 20 Grad, dazu viel Sonne: Laut wetter.com erwartet uns ein Wochenende mit herrlichem Wetter. Am Freitag soll es bis zu 24 Grad geben, Samstag 21 Grad, Sonntag 22 Grad. Auch Montag und Dienstag bleibt es sonnig und warm. Da ist sogar ein Bad im Bodensee möglich, der aktuell etwa 17,5 Grad hat.

Wein aus dem Fass und viele herbstliche Leckereien gibt es beim Häfler Weinfest im Schlosshof. | Bild: Wienrich, Sabine

Alle Jahre wieder: Weinfest am Schloss

Auf diesen herbstlichen Treff freuen sich viele Häflerinnen und Häfler ganz besonders: Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, findet im Schlosshof das traditionelle Häfler Weinfest statt. In wunderbarer Kulisse gibt es herbstliche Köstlichkeiten wie knusprige Dinnete aus dem Holzofen, Wildspezialitäten wie Wildgulasch, Vesper- und Käseteller, Kaffee und Kuchen und natürlich feine Bodenseeweine aus dem Weingut des Herzogs von Württemberg. Das Besondere: Bei der Bewirtung des Elferrats gibt es sogar einen Fassweinausschank.

Eröffnet wird das Weinfest um 11 Uhr durch den Fanfarenzug Graf Zeppelin. Anschließend spielen die Hallodrian Jazz Band und Zydeco Annie and the Swamps Dixie- und Cajun-Musik zum Schunkeln und Tanzen. Ab 14 Uhr öffnet die Cocktailbar, die auch alkoholfreie Drinks bietet. Der Eintritt ist frei.