„An diesem Ufer hat Graf Ferdinand von Zeppelin im Jahre 1900 sein erstes lenkbares Luftschiff gebaut“, steht auf der Tafel des Gedenksteins am Uferweg vor dem MTU-Werk 2 von Rolls-Royce Power Systems (RRPS) in Manzell. Er steht da, als sei er nie woanders gewesen. Tatsächlich hat er erst seit Kurzem an der Wegecke beim gelben Haus seinen neuen Platz gefunden, teilt RRPS mit. Jahrzehntelang – wahrscheinlich seit Anfangs der 1970er-Jahre – fristete er an der Domänenstraße, der Zufahrt zum Werk 2, ein reichlich unbeachtetes Dasein. Zu unbeachtet für die historische Dimension der Leistung des Luftschiff-Grafen, fanden dem Pressetext zufolge Edgar Thelen und Jürgen Stapelmann, die beiden Vorsitzenden des Geschichtsvereins Fischbach/Bodensee.

Für den Umzug des tonnenschweren Steins muss ein Spezialunternehmen ran

Ihre Idee, den Stein an den beliebten Uferweg zu versetzen und so möglichst vielen Menschen deutlich zu machen, dass an dieser Stelle an und auf dem Bodensee Luftfahrtgeschichte geschrieben wurde, stieß bei Rolls-Royce Power Systems als Eigentümerin des Steins und bei der Stadt als Eigentümerin des Uferwegs auf offene Ohren.

Das Versetzen des 22 Tonnen schweren Steins sollte sich als Kraftakt herausstellen: Ein von RRPS beauftragtes Spezialunternehmen hob den Gedenkstein mit einem schweren Autokran in einer mehrstündigen Aktion auf einen Schwertransporter und hievte ihn an seinen neuen Standort am Uferweg beim Zeppelinmodell und der Hinweistafel zum Industriestandort Manzell.

Wo Graf Ferdinand von Zeppelin einst seine Zeppeline entwickelte

Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems, übergab nun den Stein offiziell an Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand und damit an die Stadt. „Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen konnten, das Bewusstsein um die Industriegeschichte unserer Stadt zu stärken“, sagte Schell bei der Übergabe. „Schließlich hat unser Unternehmen seinen Ursprung in der Zeit der Zeppelin-Luftschiffe. Deshalb sind wir der Initiative des Geschichtsvereins Fischbach gerne gefolgt.“

Symbolische Übergabe am neuen Standort: (von links) Jürgen Stapelmann und Horst Böck vom Geschichtsverein Fischbach, RRPS-Vorstand Andreas Schell und Oberbürgermeister Andreas Brand. | Bild: Robert Hack

Brand dankte dem Geschichtsverein Fischbach für sein Engagement und RRPS dafür, es möglich gemacht zu haben, den Gedenkstein an diesem Ort aufzustellen, heißt es weiter. „Hier entwickelte Graf Ferdinand von Zeppelin seine Zeppeline. Noch heute ist die Geschichte der Luftfahrt, untrennbar mit unserer Stadt verbunden“, wird Brand zitiert. „Der Gedenkstein macht deutlich, welch großes technisches Kunststück geleistet wurde und wie bedeutend das Erbe des Grafen bis heute für die Stadt ist.“

Geschichte des Steins selbst ist nur lückenhaft bekannt

Wer und wann den Gedenkstein einst in Auftrag gegeben hatte, ist nach RRPS-Angaben übrigens nicht bekannt. Fest stehe nur, dass er in den 1970er Jahren dem Bau einer Halle auf dem Werksgelände im Weg war und damals an die Domänenstraße gesetzt worden war.

Für den Geschichtsverein bilde die nun erfolgte Versetzung des Erinnerungssteines den Abschluss des kürzlich neu eingerichteten „Technisch-historischen Rundweges“. Der Rundweg durch Fischbach und Manzell umfasst 15 Stationen des bestehenden „Geschichtspfads Friedrichshafen“ und zwölf Stationen, die der Geschichtsverein neu gestaltet hat. Es werden Informationen zur Ortsgeschichte sowie auch zur Geschichte der Technikentwicklung vermittelt. Informationen auf der Webseite des Geschichtsvereins Fischbach.