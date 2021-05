Das Gänseblümchenfest im Kinderhospiz St. Nikolaus fällt auch in diesem Jahr aus. Sehr schade, findet Uwe Köppe – und das nicht nur, weil er sich auf den Crosslauf bei dem Fest gefreut hatte. Er weiß auch, dass die Einnahmen vom Fest fehlen werden.

Seit 2011 unterstützen der Vorsitzende vom Seehasen-Fanfarenzug und seine Musikkameraden das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Damals hat der Fanfarenzug einen Staffellauf rund um den Bodensee organisiert und mehr als 5000 Euro Spenden gesammelt. Seither haben sich die Musikanten jedes Jahr eine andere Aktion einfallen lassen. Bis auf 2020 und auch in diesem Jahr hat Corona alle Pläne vereitelt – bislang zumindest.

„2015 wurde der Seehasen-Fanfarenzug vom Kinderhospiz zum Botschafter ernannt. Das ist für mich so etwas wie ein Ritterschlag und darauf sind wir alle sehr stolz“, sagt Uwe Köppe. Also überlegte er, was zu tun sei und entdeckte, dass das Kinderhospiz die Mitmachaktion „fit4kiho“ gestartet hat, um mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben. Es ruft dazu auf, noch bis 6. Juni zu joggen, zu gehen, zu wandern oder mit dem Rollstuhl zu rollern, egal wo oder wie weit, und alle Strecken zu dokumentieren. Gemeinsam soll so quasi die Erde umrundet werden, 40 000 gesammelte Kilometer sind das Ziel.

Häfler macht privaten Spendenlauf daraus

Uwe Köppe, der die im Lockdown gewonnene Zeit fürs Training genutzt hat, überschlug, dass er in dem am 1. Mai begonnenen Zeitraum insgesamt etwa 150 Kilometer laufen – und dabei Spenden sammeln könnte. Er machte sich im Bekanntenkreis, bei Arbeitskollegen und im Fanfarenzug auf die Suche nach Sponsoren, die je gelaufenem Kilometer 25 Cent spenden würden. Auch bei mehr als 150 Kilometern wären es so pro Sponsor keine 50 Euro. Die Idee fand Anklang.

„Inzwischen bin ich bei zehn Euro pro Kilometer, das motiviert echt, aber es wäre natürlich schön, wenn auf den letzten Metern noch mehr Spender dazukämen“, sagt Uwe Köppe. Seine gelaufenen Kilometer möchte er am 7. Juni auf der Webseite des Seehasen-Fanfarenzugs und auf Facebook bekannt geben. Dann könne jeder, der ihn und das Kinderhospiz unterstützen möchte, selbst rechnen und direkt an das Kinderhospiz spenden, von wo aus dann auch die Spendenquittung komme.

Spendenkonto Kinderhospiz im Allgäu, Kennwort: fit4kiho Seehasen, Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, IBAN: DE 32 7315 0000 0010 2297 06, BIC: BYLADEM1MLM oder online über die Webseite www.kinderhospiz-nikolaus.de/spenden

Natürlich kann auch einfach so gespendet werden. „Es ist nicht zwingend nötig, dass man sich vorher bei mir meldet, aber es spornt schon an“, sagt Uwe Köppe.