Emotionen und Kulturgeschichte pur: Das versprechen die Verantwortlichen der Messe für die Klassikwelt Bodensee, die von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Mai in Friedrichshafen stattfindet. Mancher Besucher wird sich gewiss gerne an eigene Fahrten mit dem Käfer erinnern, bei denen zumindest im Winter ein Tuch zum Wischen nie fehlen durfte. Alte Porschemodelle, Corvettes und traumhafte Riva-Yachten, die in denen etlichen Filmen immer wieder auftauchen, können hier bewundert werden.

Auch wenn seit Langem kontrovers über Individualverkehr auf der Straße diskutiert wird, rufen Oldtimer bei vielen Menschen positive Gefühle wach. „Unsere Erfahrung ist: Wenn wir mit Oldtimern vorbeifahren, dann freuen sich die Menschen. Oldtimer sind auch nachhaltiger als jedes moderne Auto“, ist sich Jan Hennen vom Bundesverband Oldtimer-Youngtimer sicher.

Auch Klassikwelt-Projektleiter Roland Bosch kommt beim Pressegespräch in der Lindauer Eilguthalle auf einem historischen Porsche-Traktor regelrecht ins Schwärmen: „Es ist enorm viel geboten“, kündigt er an. „Wir feiern nicht nur einige Jubiläen, sondern bieten mit der Airshow und dem Vintage-Demo-Racing auch ein erstklassiges Eventprogramm an. Interessierte Oldtimer-Besitzerinnen und -Besitzer können sich außerdem ein Wertgutachten ihres Liebhaberstücks auf der Messe erstellen lassen und wer mit einem Motorrad bis Baujahr 1939 aufs Gelände anreist, der bekommt nicht nur einen exklusiven Standplatz, sondern auch noch einen kostenlosen Eintritt obendrauf.“

Während der Klassikwelt Bodensee starten täglich um 14.30 Uhr einige der besten Piloten Deutschlands ihre Flugzeuge, hier eine Brunner-Winkle Bird von Antique Flyers, zu einer Flugshow. Zudem stehen im Flugzeug-Hangar der Messehalle A3 mehr als ein Dutzend Klassiker der Luftfahrt. | Bild: Messe Friedrichshafen

In zehn Hallen mit mehr als 800 Ausstellern gibt es jede Menge zu sehen: klassische Riva-Yachten, historische BMW-Motorräder, die es in diesem Jahr seit 100 Jahren gibt, alte Flugzeuge und seltene Porscheexemplare, darunter der Porsche 959, der 1986 das schnellste Serienauto der Welt war. „Viele Menschen glauben ja, dass Oldtimer immer teuer sein müssen, das stimmt aber nicht, in Friedrichshafen gibt es viele schöne Modelle die zwischen 10.000 und 15.000 Euro kosten“, so Jan Hennen.

Rund um die Klassikwelt Öffnungszeiten und Preis Die Klassikwelt Bodensee findet von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Mai statt, Öffnungszeiten: am Freitag von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Ein Tageskarte kostet online 17 Euro und an der Kasse 19 Euro. Ein Besucherparkplatz kostet 6 Euro. Informationen zur Messe und Vorverkauf: www.klassikwelt-bodensee.de Anreise per Bus Während der Klassikwelt Bodensee verkehrt laut Mitteilung der Stadtverkehrsgesellschaft wieder der Messe-Express zwischen Stadtbahnhof, Hafenbahnhof und der Haltestelle Messe Ost. Auf dieser Linie ist die Fahrt kostenlos. Eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit zur Messe bietet die Stadtverkehr-Linie 5. Hier benötigen Fahrgäste einen gültigen Fahrausweis. Informationen zu den Fahrzeiten: www.stadtverkehr-fn.de Aktion für Raritäten-Besitzer Motorradbesitzer, die mit einer Rarität zur Klassikwelt Bodensee kommen, erhalten freien Eintritt. Ob die Zweiradraritäten mit ihren Schnüffelventilen und Karbidlampen im Originalzustand, restauriert oder mit reichlich Patina übersäht sind, spielt dabei einem Pressetext der Messe zufolge keine Rolle. Wichtig sei nur, dass die Motorräder nicht jünger als Baujahr 1939 sind. Die Motorrad-Raritäten werden auf einer eigens reservierten Ausstellungsfläche in der Halle B4 direkt neben dem ACE-Café geparkt. „Dadurch soll quasi ein rollendes Motorradmuseum entstehen“, teilt die Messe weiter mit.

Sehenswert ist auch die Lindauer Eilguthalle, deren Geschäftsführer auf der Messe mit einem Stand präsent sein wird. In der Lindauer Eventlocation direkt am Hafen stehen zwischen den Tischen traumhafte Oldtimer. „Wir präsentieren insgesamt 14 Fahrzeuge aus unserer Sammlung. Diese waren so noch nie vorher irgendwo zu sehen. Es ist unsere erste Messe mit unserer Firma Lakeside Collection“, sagt Florian Zimmermann. Er ist seit 2017 Geschäftsführer in der Eilguthalle. Die Oldtimersammlung dort umfasst rund 300 Autos.