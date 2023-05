Die Regionalbahn aus Lindau fährt am Bahnhof in Friedrichshafen ein. Zahlreiche Fahrgäste steigen aus, weitere warten bereits auf dem Bahnsteig, wollen hier zusteigen. Ein Gewusel aus Pendlern, Schülern, Gästen, Radreisenden und Eltern mit Kinderwagen.

„Wie kommen wir hier jetzt raus?“

Durch die rot-weißen Baustellen-Absperrungen bleibt an Gleis zwei derzeit nur wenig Platz, um in Richtung Ausgang zu gelangen. „Wie kommen wir hier jetzt mit den Fahrrädern raus?“, fragt sich ein Touristenpaar und blickt nach dem Aussteigen etwas irritiert von links nach rechts. Eine Mutter trägt mithilfe anderer Fahrgäste gerade den Kinderwagen die Treppe hinunter.

Über eine solche Rinne können Fahrräder zum Gleis oder vom Bahnsteig in Richtung Ausgang geschoben werden. | Bild: Wieland, Fabiane

Über eine schmale Rinne am Rand der Treppe können zumindest Fahrräder vom Bahnsteig in Richtung Unterführung geschoben werden, die ist allerdings ganz schön steil, mit schweren Rädern kein leichtes Unterfangen – und das Gedränge am Treppenabgang ist zu Stoßzeiten groß.

Ein Schild in der Unterführung weist darauf hin, dass es baubedingt auf dem Bahnsteig eng werden kann. Die Fahrgäste werden daher gebeten, sich hier möglichst nur kurz und gut verteilt aufzuhalten. Mit den beginnenden Schulferien und dem Bodensee als beliebtes Urlaubsziel dürfte es in den kommenden Tagen noch voller werden.

Schilder weisen auf die aktuellen Einschränkungen am Bahnsteig hin. | Bild: Wieland, Fabiane

Schon im Herbst vergangenen Jahres hatten Fahrgäste zahlreiche Hindernisse während der Sanierung des Bahnhofs moniert. Ohne Aufzug standen Menschen, die im Rollstuhl sitzen, oder Eltern mit Kinderwagen teils ratlos vor den vielen Treppen, mussten teils weite Umwege in Kauf nehmen.

Wie lange bleibt das noch so?

Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert den Bahnhof Friedrichshafen derzeit und baut die Station bis 2024 barrierefrei aus. Dazu gehört, dass die Bahnsteige an den Gleisen eins bis fünf erhöht und erneuert werden. Zudem sollen neben dem bereits bestehenden Aufzug auch die Gleise zwei bis fünf mit Aufzügen versehen werden. Weitere Neuerungen: Ein Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung. Auch die Unterführung soll modernisiert werden.

Friedrichshafen Baustelle Stadtbahnhof. Wann funktioniert der Aufzug endlich wieder? Das könnte Sie auch interessieren

Stadt (2,8 Millionen Euro), Land (1,2 Millionen Euro) sowie Bund und DB (11 Millionen Euro) investieren gemeinsam rund 15 Millionen Euro in die Modernisierung des Häfler Stadtbahnhofs. „Die Arbeiten an Gleis eins sind bereits abgeschlossen“, erklärt eine Bahnsprecherin zum Stand der Bauarbeiten.

Barrierefreie Routen Der gesamte Stadtbahnhof in Friedrichshafen soll barrierefrei werden. Doch bis es so weit ist, müssen Fahrgäste mit Einschränkungen, geänderten Zughalten und Gleisänderungen rechnen. Wer in der Mobilität eingeschränkt ist, kann seine Reise bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale anmelden. „Sie hilft bei der Planung barrierefreier Alternativrouten“, heißt es vonseiten der Deutschen Bahn. Fahrgäste könnten sich dort bis spätestens einen Werktag vor der Reise melden.

Die Maßnahmen an der Treppe von der Unterführung in Richtung See seien umgesetzt. Den dortigen Aufzug habe die Deutsche Bahn in diesem Monat ebenfalls wieder in Betrieb genommen. Auch Gleis zwei könne inzwischen wieder genutzt werden. Derzeit finden – so die Bahn – Arbeiten am Gleis drei statt.