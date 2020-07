Friedrichshafen bekommt ein Riesenrad: Mit Blick auf den Bodensee und die Alpen steht das 50 Meter große Rad von Freitag, 31. Juli, bis Sonntag, 30. August, am Hinteren Hafen.

Laut Mitteilung der Stadt kommt die Attraktion von Rudolf Barth, der seit vielen Jahren mit seinem Riesenrad auf dem Häfler Seehasenfest vertreten ist. Das Rad steht immer am gleichen Platz, weshalb neben Touristen auch jedes Jahr viele Einheimische den Blick von oben auf den See und die Alpen genießen.

Neuer Blickwinkel auf Stadt, See und Alpen

„Wir wollen den Häflern und Gästen einen weiteren Blickwinkel auf die Stadt, den See und die Alpen geben“, wird Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, in der Mitteilung zitiert.

Wegen der Corona-Krise wurden in den vergangenen Monaten alle Kinder- und Heimatfeste abgesagt. Umso mehr freut sich Rudolf Barth aus Bonn, dass er sein Riesenrad an seinem traditionellen Platz am Seeufer für vier Wochen aufbauen kann. Wer mitfahren möchte, kann dies von Montag bis Freitag ab 12 Uhr und am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 3 Euro

Das Riesenrad dreht sich in jedem Fall bis zum Sonnenuntergang um 21 Uhr, etwaige Sonderfahrten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Erwachsene bezahlen für die Fahrt 5 Euro und Kinder 3 Euro. Damit sind die Fahrten günstiger als beim Seehasenfest. Bei den Fahrten achten die Betreiber auf die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen.

Das Riesenrad war schon 2016 eine Attraktion auf dem Seehasenfest. (Archivbild) | Bild: Christian Lewang

Aufbau des Riesenrades beginnt am Montag

Der Aufbau Riesenrades beginnt am Montag, 27. Juli. Um ausreichend Platz für die Attraktion zu schaffen, fallen am Hinteren Hafen einige Parkplätze weg. Besitzer der Bewohner-Parkausweise können während der vier Wochen ihre Autos ersatzweise im Wohngebiet „Kleiner Berg“ parken. Dafür muss der Ausweis gut sichtbar im Fahrzeug ausgelegt werden.