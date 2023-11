Zum Teil schwere Verletzungen haben sich zwei Männer bei einem Arbeitsunfall in Friedrichshafen zugezogen. Beim Umsetzen einer mehrere Tonnen schweren Maschine kam es zum Unglück, berichtet die Polizei in ihrem Bericht. Beide seien dabei eingeklemmt worden. Rettungskräfte brachten die Arbeiter nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik.

Wie Wolfgang Boller, Sprecher von Rolls-Royce Power Systems (RRPS) auf Nachfrage bestätigt, habe sich der Unfall am Mittwoch beim Umsetzen der Maschine auf dem Werksgelände in der Maybachstraße ereignet. Beide Männer hätten relativ schnell befreit werden können und seien vom Werkschutz sowie Rettungskräften versorgt worden.

Mitarbeiter einer externen Firma

Wie genau es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, sei noch unklar, so Boller weiter. Polizei und Behörden würden dies nun untersuchen. Die beiden Verletzten seien Mitarbeiter einer externen Firma, die mit dem Transport der Maschine beauftragt worden waren.