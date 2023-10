Es türmt sich der Abfall. An einer Parkbank in der Nähe des Supermarkts Lidl. Am Müllständer an der Rotachbrücke der Hans-Böckler-Straße. Am Papierkorb beim Sportplatz des Berufsschulzentrums. Auch anderswo. Sanne Weber hat am Montagmorgen Fotos vom Unrat gemacht und sie dem SÜDKURIER zur Verfügung gestellt. Sie sagt: „Schon seit 20 Jahren setze ich mich dafür ein, dass die Natur sauber gehalten wird. Doch ich muss zuschauen, wie das Areal nahe der Rotach zur Müllkippe verkommt.“

Müll sammeln oft notwendig

Das will die 69-Jährige nicht hinnehmen. Schon lange setzt sie sich für den Naturschutz an der Rotach ein, informiert auf ihrer Webseite dazu. „Ich sammle dreimal wöchentlich Abfall bei mir in der Straße.“ Die liegt parallel zum Bodensee-Zufluss. „Ich will nicht zum Ostfenster aus dem Haus schauen und Unrat sehen“, so Weber weiter. Zudem sorgt sie sich, dass Mikroplastik in den See gelangen könnte. Etwa, wenn Landmaschinen auf Wiesen ungewollt Kunststoff zerkleinern.

Ein Mülleimer am Berufsschulzentrum Friedrichshafen. Auch hier war es extrem unordentlich. | Bild: Benjamin Schmidt

Woher kommt der Unrat, den Weber fotografiert hat? Andrea Baier vom Polizeipräsidium Ravensburg schreibt auf Anfrage: „Der gezeigte Müll ist augenscheinlich nicht auf eine Party zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um normalen Müll von Schülern und Spaziergängern, welcher zuvor ordnungsgemäß in dem Mülleimer entsorgt wurde.“ Lediglich auf einem der Bilder – dem mit der blauen Tüte – könne eine erhöhte Müllablagerung festgestellt werden. Offenbar habe hier jemand seinen Abfall entsorgt.

Vier Stunden Einsatz

Auch Andrea Kreuzer von der Stadt Friedrichshafen äußert sich: „Wir wurden heute Morgen um 7.54 Uhr von einer Bürgerin über den Müll-Vandalismus per Mail informiert.“ Daher seien unverzüglich zwei Mitarbeitende der Städtischen Baubetriebe beauftragt worden, den Unrat zu beseitigen. Die beiden hätten gut vier Stunden gebraucht, um alles wegzuräumen. Offensichtlich haben ihr zufolge die Täter die Abfallbehälter unten geöffnet, sodass der sich Müll darunter sowie im Umfeld verteilt hat.

Wer tagsüber offenen Blickes durch die Stadt läuft, sieht etwa in Grünanlagen des Öfteren Müll. Hier aufgenommen an der Flugplatzstraße, von der aus es zur Rotach geht. | Bild: Benjamin Schmidt

Kreuzer: „Diese Art der Vermüllung ist hier in dieser Form das erste Mal vorgekommen.“ Der Sondereinsatz des Bauhofs wird wohl 200 Euro kosten, eine unmittelbare Gefahr für das Trinkwasser bestehe nicht. Insbesondere deswegen, weil das Trinkwasser von den Wasserversorgungsunternehmen grundsätzlich aufbereitet werde. Doch auch Kreuzer mahnt: „Müll gehört weder in Gewässer noch auf Wege, sondern fachgerecht entsorgt. Das scheinen nicht alle Menschen so zu sehen. Beim SÜDKURIER-Besuch nahe der Rotach zeigte sich: Unrat wird in der Tat allerorts achtlos weggeworfen.