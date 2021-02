An die Mieter der Ekkehardstraße 2, 4 und 6 richtete sich am 20. Februar 2020 ein per Einschreiben zugestellter Brief der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), in dem ihnen den Abriss der von ihnen derzeit bewohnten Gebäude ankündigt wurde.

„Die zuständige Baurechtsbehörde der Stadt Friedrichshafen steht einem Abriss und komplett neuen Überplanung ebenfalls aufgeschlossen gegenüber“, hieß es darin. „Daher ist ein Abriss der von Ihnen derzeit bewohnten Häuser geplant.“ Der zweite Satz der zitierten Passage war durch eine Unterstreichung hervorgehoben. Zwar sei mit dem Abriss nicht in naher Zukunft, also nicht im Jahr 2020 zu rechnen, hieß es weiter. Frei werdende Wohnungen würden aber ab sofort nicht mehr neu vermietet werden.

Mieter von drei Gebäuden der Ekkehardstraße haben im Februar 2020 die überraschende Botschaft per Post erhalten, dass die Gebäude, in denen sie leben, vom Abriss bedroht seien. | Bild: Lena Reiner

Ratsausschuss lässt BImA das Projekt neu bewerten

Mit der Vorstellung ihrer Neubaupläne unternahm die BImA am 19. Januar im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt einen ersten Schritt zu deren Verfolgung. Wenige Tage zuvor hatte sie sämtliche Mieter des Quartiers per Rundschreiben über ihre Planung und die anstehende Ausschusssitzung informiert. Das aus Gebäuden der Ekkehard-, Schwab- und Hebelstraße bestehende Quartier umfasst derzeit 16 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 105 Wohnungen. Dazwischen liegen Grünflächen, Parkplätze und der ein oder andere private Spielplatz.

Im Ausschuss wurde mit knapper Mehrheit beschlossen, das Projekt von der BImA nochmals neu bewerten und überarbeiten zu lassen. Dabei sollen insbesondere Stellplätze, Stadtgrün und innovative Konzepte geprüft und in die Planung einbezogen werden.

Friedrichshafen „Wir wohnen doch nicht in Abrisshäusern“: Mieter im Franzosen-Quartier wehren sich gegen die Pläne ihres Vermieters Das könnte Sie auch interessieren

Die derzeitigen Mieter ergriffen derweil Initiative und sammelten 111 Unterschriften. Vergangene Woche überreichten sie diese persönlich an Oberbürgermeister Andreas Brand. Im anschließenden Gespräch hätten sich die vier Vertreter der Mietergemeinschaft – Andreas Gramlich, Gabi Loth, Leon Schmitt und Michael Welte – mit Brand über das aktuell in der Diskussion stehende Projekt in ihrem Quartier ausgetauscht, ist einer anschließend verschickten Pressemitteilung aus dem Rathaus zu entnehmen. In dem Gespräch sei Vertraulichkeit vereinbart worden. „Mir ist es wichtig, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben“, wird Brand in dem Pressetext zitiert. „Nur so finden wir gute und verträgliche Lösungen, die im Sinne heutiger und zukünftiger Mieter, der Stadt und der BImA sind.“

Zwischen den Gebäuden der Schwabstraße ist aktuell Platz für einen privaten Spielplatz. | Bild: Lena Reiner

Stadt: Neubau-Überlegungen waren weder angekündigt noch zu erahnen

Auf Nachfrage des SÜDKURIER stellt die Stadtverwaltung klar, dass ihr kein Schreiben vom 20. Februar 2020 der BImA an deren Mieter vorliege. Zur durch uns zitierten Passage über die angebliche Aufgeschlossenheit ihrerseits als zuständige Baurechtsbehörde nimmt eine Sprecherin wie folgt Stellung: 2019 habe die BImA eine Bauvoranfrage bezüglich einer Aufstockung von Gebäuden in der Ekkehardstraße gestellt. Die Stadt habe daraufhin mitgeteilt, dass eine Aufstockung der Gebäude im bestehenden Bebauungsplan nicht genehmigungsfähig sei.

„Üblicherweise und auch hier weisen wir bei Bauvoranfragen, die das Ziel haben, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, auf das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplans hin. So auch in diesem Fall“, heißt es weiter. Die Möglichkeit eines Abrisses und Neubaus sei zu diesem Zeitpunkt aber von keiner Seite thematisiert worden: „Es war damals von der BImA weder angekündigt noch von der Verwaltung zu erahnen, dass die BImA ihre weiteren Überlegungen in Richtung Neubebauung entwickelt. Ob die BImA selbst zum damaligen Zeitpunkt diese Möglichkeit überhaupt in Betracht gezogen hat, entzieht sich unserer Kenntnis.“

„Können Aussage nicht erklären“

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan biete grundsätzlich auch diese Möglichkeit, so die Sprecherin. „Das Bauordnungsamt der Stadt Friedrichshafen hat den Antragsteller mit Schreiben vom 06.06.2019 über die Nichtgenehmigungsfähigkeit des vorliegenden Antrages informiert.“ Weitere Kontakte mit dem Bauordnungsamt habe es nicht gegeben: „Daher können wir die Aussage, dass die zuständige Baurechtsbehörde einen Abriss und einer Neuüberplanung aufgeschlossen gegenüberstehe, nicht erklären.“

Was die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sagt Zum Projekt selbst Mängel in der vorhandenen Bausubstanz machen laut BImA die grundlegende Sanierung der Gebäude erforderlich. Das Projekt befinde sich noch in einer sehr frühen Phase: Die mögliche Ausgestaltung der Wohnsiedlung solle zunächst im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs entwickelt werden. Dabei lege die BImA auch weiterhin Wert auf eine enge Abstimmung mit der Stadt. Grundsätzlich sei die Überplanung der Siedlung jedoch aus verschiedenen Gründen sinnvoll: Die notwendige Sanierung aller Gebäude erfordere einen unverhältnismäßigen Aufwand und ginge ebenfalls mit sehr großen Belastungen aller Mieter einher. Zudem bestehe regional ein großer Bedarf an zusätzlichem Wohnraum für Bundesbedienstete. Wegen dieses konkreten Bedarfs gebe es die Überlegungen zum Neubau von Gebäuden. Im Falle des Neubaus werde die BImA vorrangig ihren aktuellen Mietern die neuen Wohnungen anbieten – unabhängig davon, ob sie Beschäftigte des Bundes sind oder nicht. Die zusätzlichen neuen Wohnungen seien dann vorrangig Beschäftigten des Zolls, der Bundespolizei und weiteren Bundesbediensteten vorbehalten. Zum Widerspruch in den Darstellungen Zum Widerspruch zwischen der im Schreiben von Februar 2020 getätigten Aussage und der Äußerung der Stadtverwaltung erklärt ein Sprecher der BImA: „Als die Stadt Friedrichshafen mit Schreiben vom 6. Juni 2019 eine Bauvoranfrage zur Dachgeschossaufstockung unter Verweis auf baurechtliche Vorgaben ablehnte, wies sie darauf hin, dass perspektivisch eine Überarbeitung beziehungsweise Neuaufstellung des Bebauungsplans denkbar sei.“ In der Folge sei mit der Stadt über das weitere Vorgehen und die zu berücksichtigenden Prozesse und Vorgaben gesprochen worden, die nötig würden, wenn eine Einleitung eines Bebauungsplan-Verfahrens durch die BImA erfolgen sollte. Zwischenzeitlich sei eine Neuausrichtung der BImA im Hinblick darauf erfolgt, ihre Wohnliegenschaften nicht nur im Bestand zu halten und zu verbessern, sondern an Standorten mit Wohnungsfürsorgebedarf auch neuen Wohnraum zu schaffen. In ersten Gesprächen mit der Stadt habe es keinerlei negative Signale im Hinblick auf eine mögliche Überplanung bis hin zum Abriss gegeben: „Die BImA hat dann im zitierten Schreiben aus dem Februar 2020 ihre Einschätzung hinsichtlich der Aufgeschlossenheit der Stadt Friedrichshafen zum Ausdruck gebracht.“

Erst im Juni 2020 habe die BImA ihre Neubaupläne der Stadtverwaltung gegenüber geäußert und bis November entsprechend konkretisiert: „Die Behandlung im Gremium im Januar 2021 mit der grundsätzlichen Frage der Machbarkeit einer Neubebauung erfolgte daher zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt.“