Susanne Visser bezeichnet sich selbst als Meermenschen. „Mir liegt jeder Meeresbewohner am Herzen.“ Genau deshalb beteilige sie sich an den Putzeten: Müll, der achtlos fallen gelassen werde, gelange meist irgendwann ins Wasser. Am Samstag, 11. September leitet sie die Sammelaktion im Rahmen des Rhine-Clean-Ups in Langenargen.

Susanne Visser koordiniert den Rhine-Clean-Up im Bereich Langenargen. | Bild: Lena Reiner

Aufgrund des aktuellen Wasserpegels seien in diesem Jahr auch das Malereck und der Promenadenbereich wichtig; dort werde zusätzlich gesammelt. Aber: „Der Treffpunkt bleibt für alle Mitstreiter das DLRG-Haus in der Unteren Seestraße 135. Dort sind Parkplätze und WC vorhanden.“ Um 9.30 Uhr soll es losgehen. Beendet werde die Aktion dann gemeinsam bei einem kleinen Snack, den die Gemeinde Langenargen spendiere.

Bodenseekreis Müllsammelaktion geht in die nächste Runde: Organisatoren des Rhine-Clean-Ups hoffen auf weitere Helfer Das könnte Sie auch interessieren

In Friedrichshafen könnten es zwei Gruppen werden

In Friedrichshafen wird der Rhine-Clean-Up unter anderem zum inzwischen vierten Mal von den Grünen koordiniert. Désirée Köhler, die in diesem Jahr die Leitung innehat, ist nachhaltig beeindruckt von vergangenen Aktionen, an denen sie beteiligt war: „Das ist schon krass, wenn man dann alles auf einem Haufen sieht.“

Désirée Köhler koordiniert den Aktionstag in Friedrichshafen. | Bild: Lena Reiner

Auch krass finde sie, was man alles am Bodenseeufer finden könne: „Da liegen sogar Mikrowellen“, so Köhler. An insgesamt zehn Standorten entlang des Häfler Ufers werden Teams Müll sammeln. Aktive können dabei einen Wunschstandort angeben und werden dementsprechend zugeteilt. Um 9 Uhr soll es in Friedrichshafen mit der Aktion losgehen.



Neu dabei als Organisator einer weiteren Gruppe in Friedrichshafen ist der Kreisverband der Linken, der eine Stunde später zum Müllsammeln losziehen möchte. Ansprechpartner ist Sander Frank. Der erklärt am Donnerstagabend: „Leider ist unsere kleine Gruppe aufgrund von kurzfristigen persönlichen und beruflichen Verpflichtungen etwas eingebrochen. Entsprechend sind wir noch mit der Koordination beschäftigt und versuchen kurzfristige Lösungen zu finden, bevor wir es absagen müssen.“ Ob es wie gewollt klappt, sei bis dato leider ungewiss. Interessierte könnten sich aber anmelden, Neuigkeiten würden online kommuniziert.

Kontaktdaten und Anmeldemöglichkeit Wer mitmachen möchte, erhält zu den jeweiligen Standorten und Gruppenzuteilungen mehr Informationen bei Susanne Visser (Visser1248@gmail.de) für die Aktion in Langenargen, beim BUND Lindau per Mail an isolde.miller@bund-naturschutz.de für die Sammelaktion am bayerischen Bodenseeufer, für Friedrichshafen bei Désirée Köhler mit Betreff RCU2021 unter info@gruene-fn.de oder sanderfrank14@web.de und für Konstanz beim dortigen BUND. Informationen und Anmeldeoption unter www.rhinecleanup. org

Auch in Konstanz soll zum vierten Mal gesammelt werden. Die dortige BUND-Ortsgruppe möchte am Rhine-Clean-Up teilnehmen und trifft sich mit Helfern um 11 Uhr im Herosépark hinter dem Toilettenwagen, um gemeinsam ein Stückchen Rhein zu säubern.

Von Liegengebliebenem soll außerdem das bayerische Bodenseeufer befreit werden. Isolde Miller, die bereits seit 25 Jahren hauptamtlich beim BUND tätig ist, koordiniert die unterschiedlichen Gruppen entlang des Lindauer Ufers. Ihre Motivation sei allem voran, dass sichtbar gemacht werde, was Müll eigentlich bedeutet.

Isolde Miller übernimmt die Koordination für den bayerischen Bodensee. | Bild: Lena Reiner

Von dem Engagement könne sie auch der hohe Seepegel nicht abhalten: „Unsere traditionelle Seeputzete findet wegen des niedrigen Pegels im Frühjahr statt, aber ich finde es wichtig, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Daher beteiligen wir uns auch an diesem eher ungewohnten Datum am Rhine-Clean-Up.“ Sie hoffe, dass dadurch mehr Menschen motiviert würden, darüber nachzudenken, wie viel Abfall ihr jeweiliger Einkauf produziere.