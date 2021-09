Der junge Mann gibt laut Polizeibericht an, dass ihm am Sonntag gegen 1 Uhr eine Gruppe in der Friedrichstraße auflauerte. Aus dieser Gruppe heraus habe ihn ein unbekannter Täter unvermittelt mit einem Besen geschlagen und dadurch im Gesicht verletzt. Anschließend seien die Angreifer geflüchtet.

Ermittler gehen bereits ersten Hinweisen nach, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 75 41/70 10 beim Häfler Polizeirevier zu melden.