Zu dem angeblichen Raub wurden Beamte laut Polizeibericht am Sonntagmittag in die Innenstadt gerufen. Ein 45-jähriger Anrufer hatte demnach am Telefon zunächst behauptet, Opfer eines Raubdelikts geworden zu sein, und unverzüglich die Polizei gefordert.

Beim Eintreffen mehrerer Beamter stellte sich heraus, dass es weder zu einem Raub noch zu sonstigen Straftaten gekommen war. Wie die Polizei weiter berichtet, hatte der Mann lediglich eine verbale Auseinandersetzung mit einer 30-jährigen Frau. Hilfe seitens der Polizei wollte er plötzlich auch nicht mehr.