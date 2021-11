Friedrichshafen vor 1 Stunde

An Patienten mangelt es weder in ihrer noch in anderen Praxen. Und doch findet eine Hausärztin keinen Nachfolger

Wieder schließt zum Ende des Jahres eine Arztpraxis, für die zumindest bislang kein Nachfolger in Sicht ist. Andere Hausärzte arbeiten derweil am Limit, können oft nur noch in Notfällen Neupatienten aufnehmen. Gibt es in Friedrichshafen zu wenige Hausärzte? Und was macht man, wenn man einen Hausarzt braucht, aber nirgends als Patient unterkommt?