Mit Posaunenchor und Festreden kam es zum freudigen „Hallo an Gleis 1“ am Bahnhof. Die Erleichterung stand den Anwesenden ins Gesicht geschrieben: Ein Teil des Teams hatte schon die altbekannten blauen Westen mit dem gelb-roten Logo aus dem Schrank geholt.

Sozialdezernent Ignaz Wetzel (links) überreicht Ralf Brennecke das Wappen des Bodenseekreises. Im Hintergrund freuen sich das neue Leitungsteam mit Gerd Gunßer und Olivia Schmid, außerdem Ines Weber vom Sozialdezernat der Stadt Friedrichshafen und Sozialbürgermeister Andreas Köster. | Bild: Lena Reiner

Die Bahnhofsmission soll unter ökumenischer Trägerschaft des katholischen Verbandes „In Via“ Rottenburg-Stuttgart und der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee (OAB) wiedereröffnet werden. Dabei ist die kirchliche Trägerschaft ein Muss, die Bahnhofsmission, so schildert es Ralf Brennecke, Leiter der Diakonie OAB, sei eigentlich „ein Franchise“ und zwar eben ein kirchliches. Das diakonische Werk des Kirchenbezirks Ravensburg ist damit ein lokaler Akteur im Trägerzusammenspiel: In Friedrichshafen hat es Außenstellen, ist mit Sozial-, Schwangeren- und Suchtberatung aktiv. Als vor rund einem Jahr die mehr als 100-jährige Geschichte der Häfler Bahnhofsmission abrupt endete, sei nicht nur das Gebäude an Gleis 1 zurückgeblieben, sondern auch ein engagiertes Team von Ehrenamtlichen. „Die wurden eines Tages bei uns vorstellig“, erinnert sich Brennecke, um einen neuen Träger für den Standort zu finden.

Der soll nun auch wieder teilweise hauptamtlich betrieben werden. Eine 50-Prozent-Stelle ist für seine unmittelbare Leitung vor Ort angedacht. Gerd Gunßer, Leiter der Sozialen Beratung bei der Diakonie in Ravensburg, und Olivia Schmid von „In Via“ bilden das Leitungsteam von Trägerseite.

Weil Bodenseekreis und Stadt Friedrichshafen die neue Bahnhofsmission finanziell unterstützen mochten, hatten auch Sozialdezernent Ignaz Wetzel und Sozialbürgermeister Andreas Köster Grußworte im Gepäck. „Wir haben uns schon Sorgen gemacht im Landratsamt, weil ein wichtiges Stück sozialer Infrastruktur, ein Sozialraum damit verschwunden war“, erklärte Wetzel. Köster erklärte: „Es war mir ein richtiger Dorn im Auge, das kann ich auch für die Stadt sagen, was da vor einem Jahr passiert ist. Vor allem auch, wie die Ehrenamtlichen verprellt worden sind. Deshalb war es wichtig, dass wir trotz Corona gesagt haben, da müssen jetzt Mittel her und auch ein kompetenter Träger.“

Nur ein klein wenig ausgebremst wird der gut gelaunte Schwung der neuen Trägerschaft und des Teams: An Gleis 1 soll es nämlich zu Bauarbeiten kommen. So kann die Bahnhofsmission nicht bereits zu Beginn des Jahres eröffnet werden, sondern erst im Mai.