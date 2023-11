Selten wurde so energisch über ein Thema debattiert wie über die Umgestaltung der Friedrichstraße. Eine Fahrspur weniger, wenig genutzte Podeste, Radler auf der Straße, Tempo 20 für die Autos und immer noch mehr Verkehr als gehofft. So richtig glücklich scheinen die wenigsten mit dem Ergebnis zu sein.

Müller: „Kleinster gemeinsamer Nenner“

Kein Wunder, kommentierte Erster Bürgermeister Fabian Müller am Dienstagabend im Bauausschuss: „Das war der kleinste gemeinsame Nenner, der im Gemeinderat zu finden war.“ Mit anderen Worten: Die Stadt habe genau das gebaut, was der Rat beschlossen hat, und auch nur zu Testzwecken. „Eine Probephase sollte länger dauern als ein halbes Jahr“, schob er hinterher.

Vier neue Zebrastreifen

Trotzdem legte das Rathaus eine Liste vor, wie man „minimalinvasiv‘, so Müller, an fünf Stellen noch einmal nachbessern könne. So soll die Ampel an der Kreuzung Metzstraße im Grundzustand Grün für Fußgänger zeigen. Autos müssen also warten, bis sie umschaltet. An den Knoten Karlstraße und Riedleparkstraße wird es jeweils zwei Zebrastreifen geben, weil Fußgänger öfter queren.

Ein Mann läuft über einen Zebrastreifen auf der Karlstraße. Die Stadt sieht einen erhöhten Bedarf an Querungshilfen für Fußgänger. | Bild: Benjamin Schmidt

Dass für vier neue Zebrastreifen allerdings Zusatzkosten von 100.000 Euro angesetzt sind, habe bei ihr gerade Schnappatmung ausgelöst, kommentierte Marion Morcher (ÖDP). Jochen Meschenmoser (Freie Wähler) ließ – nicht ganz ernst gemeint – wissen, dass er da lieber selbst den Farbkübel in die Hand nehmen würde. Laut Rathaus sei aber nicht die Farbe, sondern die normgerechte Beleuchtung von Zebrastreifen so teuer.

Ampel am Landratsamt soll länger rot zeigen

Eine längere Diskussion entbrannte am Vorschlag von Regine Ankermann (Grüne), die Ampelschaltung am Landratsamt so unattraktiv zu machen, dass Autofahrer nicht mehr geradeaus in Richtung Friedrichstraße fahren, sondern auf der Umfahrung bleiben. Am Ende sagte Stadtbauamtsleiter Kübler zu, die Rotphase zu verlängern. „Wenn Verkehrsbehörde mitmacht, können wir das gern ausprobieren.“

Weiter keine Einbahnstraßenregelung

Kein Echo hingegen fand der Wunsch von einigen Räten, doch noch einmal über eine Sperrung der Friedrichstraße für den Durchgangsverkehr (Grüne) oder eine Einbahnstraßen-Regelung (FDP) nachzudenken. Genau deshalb stimmte Regine Ankermann im Bauausschuss als Einzige gegen das Verbesserungspaket das Rathauses, obwohl sie das sogar „durchaus gut“ findet.

Autos müssen an der Busampel am Stadtbahnhof warten. Die Ampel soll testweise abgeschaltet werden. | Bild: Cuko, Katy

Mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen wartete Philipp Fuhrmann (Netzwerk) auf. Die fanden auf der Verwaltungsbank überwiegend Zustimmung. So soll die Busampel am Stadtbahnhof zu Testzwecken ausgeschaltet werden. Argument: Bei Tempo 20 sollten die Busse trotzdem kommod in die Friedrichstraße einbiegen können. Was davon umgesetzt werden kann, wird jetzt erst vom Rathaus geprüft und in der nächsten Sitzung vom Gemeinderat mit entschieden.