Als erster Autofahrer auf der B 31-neu unterwegs: Für den Häfler Thomas Wurst geht ein Traum in Erfüllung

Thomas Wurst aus Friedrichshafen hat die Arbeiten am Streckenabschnitt der neuen Bundesstraße zwischen Fischbach und Schnetzenhausen in den vergangenen Jahren genau beobachtet. Vor der Teilfreigabe inspizierte er die Strecke mit dem Fahrrad und zu Fuß – am Mittwoch war er dann der erste Autofahrer auf dem Abschnitt der B 31-neu. Wir haben mit ihm gesprochen.