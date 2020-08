Friedrichshafen vor 3 Stunden

Alltag wie in Vor-Corona-Zeiten? Familie Sticca hat andere Ziele und schließt die Pizzeria „La Taverna“ in Fischbach

Zum Monatsende schließt die Pizzeria „La Taverna“ in Fischbach. Familie Sticca bietet in den Räumen künftig Geschenke, Deko- und Wohnideen an. Der Pizza-Ofen zieht ins Vereinsheim „Zum Sportler“ um, das die Familie ebenfalls betreibt. Tiziana und Enzo Sticca erzählen, warum die Erfahrungen im Lockdown sie zum Umdenken brachten.