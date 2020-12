Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Alles nur Corona? Zugegeben: fast. 2020 gab es in Friedrichshafen aber auch andere Themen. Ein Jahresrückblick in Karikaturen

Diskussionen um eine Großveranstaltung am See, die B 31-neu, die Situation des Bodensee-Airports und manches andere Thema hätten es höchstwahrscheinlich auch ohne Pandemie in Jahresrückblicke geschafft – wenn auch dann vielleicht mit anderem Tenor. Für viele war 2020 ein Jahr zum Abhaken. Zumindest in der überzeichneten Variante gab es aber durchaus auch Momente zum Schmunzeln.