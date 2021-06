Claus-Michael Haydt ist froh, dass er Künstlern wieder eine Bühne bieten kann – zum Beispiel mit dem FAB-Festival vom 10. bis 18. September. „Ich freue mich, dass wir wieder ins Veranstalten kommen und loslegen können“, sagt der Geschäftsführer des Kulturhauses Caserne. Bislang seien die Veranstaltungen nur im Freien geplant, wobei für die Kultur 20 und für die Gastronomie zehn Quadratmeter pro Besucher kalkuliert seien. Vor allem aus gesellschaftlicher Sicht sei es immens wichtig, dass Kultur endlich wieder stattfinden könne.

„Die Menschen wollen wieder zusammenkommen und sich untereinander abgleichen. Und zwar im ‚Real Life‘ und nicht nur digital.“ Claus-Michael Haydt, Kulturhaus Caserne

FAB-Festival mit Veranstaltungen für alle Altersgruppen

Das erste Wochenende des FAB-Festivals richtet sich insbesondere an jüngere Besucher. Auf dem Programm stehen nach der Eröffnung am Freitag mit Ben Becker am Samstag Leyya, Weekend, Das Lumpenpack, Großstadtgeflüster, Frittenbude und Shantel. Am zweiten Festivalsamstag sollen sich alle Altersgruppen angesprochen fühlen mit Valentine, Avec, Element of Crime, Buntspecht und Blond.

Im realen Leben und nicht nur digital sollen Menschen beim FAB-Festival im September wieder zusammenkommen können. | Bild: Kilian Vogel/Veranstalter

Persönlich freut sich Haydt besonders auf den Auftritt von Element of Crime am 18. September. „Eigentlich hätten wir die Band schon gern zu unserer Eröffnung vor 25 Jahren gehabt, aber nun klappt es zum 25-jährigen Bestehen.“ Zu hoffen sei, dass es im September mit 500 Besuchern im Freien klappen könnte. Aktuell sei die Personenzahl auf maximal 250 begrenzt.

Informationen zum FAB-Festival, zu den Hygieneregeln vor Ort, zur Anreise sowie Kartenvorverkauf: www.fab-festival.de

Erster „KulturCampus“ vom 23. bis 25. Juli

Starten wird das Programm des Kulturhauses Caserne bereits am 25. Juni. Einen Monat später, vom 23. bis 25. Juli, findet erstmals der „KulturCampus“ statt. Das vielfältige künstlerische Angebot reicht dabei von Workshops zum Mitmachen über Aufführungen und Ausstellungen bis hin zu freien Angeboten, wie einer offenen Bühne mit regionalen Künstlern. „Der KulturCampus richtet sich an Menschen jeglichen Alters, die Lust auf Kunst und auf Gesellschaft haben, die Lust haben, sich selbst künstlerisch auszuprobieren, und die ihre Fähigkeiten entdecken, verbessern oder entwickeln wollen“, kündigt Haydt an.

Musik, Schauspiel und Kabarett bei „Kultur am Ufer“

Anstelle des pandemiebedingt abgesagten Kulturufers ist in Friedrichshafen wie bereits 2020 die kleinere Version namens „Kultur am Ufer“ geplant. Vom 1. bis 15. August findet das Open-Air-Festival mit einem Kulturangebot für die ganze Familie auf der Wiese vor dem Graf-Zeppelin-Haus statt. Das genaue Programm sei noch nicht veröffentlicht, teilt eine Sprecherin der Stadt Friedrichshafen mit. Derzeit werde jedoch der Veranstaltungsflyer gestaltet.

Geplant sei ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Schauspiel, Kabarett und Tanz. Zudem werde es ein Kindertheater sowie ein Open-Air-Kino geben. Auch das Spielehaus beteilige sich mit Aktionen, die im Garten des Schulmuseums stattfinden werden. Wie schon im vergangenen Jahr sei das Programm so ausgewählt, dass der Lärmschutz eingehalten werde und es dauere nie länger als bis 22 Uhr. Dabei würden die 2020 verabschiedeten Veranstaltungsleitlinien sowie die Freizeitlärmrichtlinie Baden-Württemberg gelten.

Bei den Langenargener Schlosskonzerten kommen Liebhaber klassischer(er) Musik auf ihre Kosten Konzerte im Münzhof Die Langenargener Schlosskonzerte beginnen am 11. Juni und dauern zunächst bis 27. August. Im zehnten Jahr des Bestehens unter seiner Leitung verspricht Peter Vogel für jedem Freitag besonders herausragende Veranstaltungen mit Künstlern und Ensembles der internationalen Spitzenklasse. Stattfinden werden die etwa 60-minütigen Konzerte im bereits „coronabewährten“ Münzhof jeweils um 18.30 und um 20.30 Uhr.



Künstler bei den Schlosskonzerten Peter Vogel hat zahlreiche Publikumslieblinge eingeladen, darunter die Pianisten und ZF-Musikpreisträger Shaun Choo, Aaron Pilsan und Claire Huangci, aber auch Özgür Aydin, den Klarinettisten Alexander Neubauer, das Szymanowski Quartet, das Amar Quartett, das Crossoverquintett Spark und den Jazzgeiger Sandro Roy mit Band. Der renommierte Violinprofessor Krzysztof Wegrzyn betritt erstmals gemeinsam mit dem Cellisten Leonid Gorokhov und dem Pianisten Roland Krüger als Künstler die Bühne. Premiere feiert auch das Duo Twiolins. Ihr Programm würdigt unter anderem den 100. Geburtstag von Astor Piazzolla. Zu den weiteren Neuentdeckungen gehören der Pianist Matan Porat sowie die junge Geigerin Elisso Gogibedaschwili, die von Jacopo Giovannini am Klavier begleitet wird. Tickets Tickets zum Preis zwischen 25 und 38 Euro sind erhältlich über die Tickethotline 0 18 06/70 07 33, die Tourist-Information Langenargen, Telefon 0 75 43/93 30 92, E-Mail touristinfo@langenargen.de, oder über die Website www.langenargener-schlosskonzerte.de

Wincent Weiss und Alvaro Soler kommen 2022 nach Tettnang – und drei weitere Künstler

Das Schlossgarten Open Air in Tettnang wird in den Sommer 2022 verschoben. Die Hoffnung auf einen Festivalsommer in diesem Jahr, bei dem gefeiert und getanzt werden kann, sei zwar da gewesen, teilt Veranstalter Vaddi Concerts mit. Aber größere, mehrtägige Festivals würden eine intensive Vorbereitungszeit sowie Planungssicherheit für alle Beteiligten erfordern. Dies sei aktuell leider nicht gegeben.

Bereits erworbene Tickets für die Konzerte mit Wincent Weiss (23. Juni 2022) und Alvaro Soler (25. Juni 2022) behalten ihre Gültigkeit. Das für 2021 geplante Konzert mit Dieter Thomas Kuhn & Band wurde bereits vor ein paar Wochen ersatzlos abgesagt. Karten für dieses Konzert können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Welche Künstler den dritten sowie jene zwei Konzertabende, um die das Open Air 2022 verlängert werden soll, bestreiten, wollen die Veranstalter im Laufe des Jahres bekannt geben.