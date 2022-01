Wenige Tage nachdem Elisabeth Kugel ihren Rücktritt als Bürgermeisterin von Meckenbeuren angekündigt hat, ist bereits der erste Kandidat für die Nachfolge in Sicht. Georg Schellinger, aktuell Ortsvorsteher von Ailingen, teilte am Dienstagnachmittag mit, dass er als Bürgermeister in Meckenbeuren kandidieren wird. Bis zum Freitag vor Pfingsten wird Elisabeth Kugel nach Angaben der Gemeindeverwaltung noch im Amt sein. Voraussichtlich am 15. Mai wird ihr Nachfolger gewählt.

Einen Wechsel habe er nie ernsthaft in Erwägung gezogen, teilt Georg Schellinger mit. Als Ortsvorsteher von Ailingen fühle er sich „in einem guten Miteinander zwischen der Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Brand und den Bürgermeistern, dem Ortschaftsrat und Gemeinderat, aber auch nicht zuletzt mit meinen Mitarbeitenden sowie den Bürgerinnen und Bürgern mit den ehrenamtlichen Vereinsvertretern sehr wohl“. Die Neuigkeiten aus Meckenbeuren hätten in ihm aber den Gedanken reifen lassen, sich mit einer Kandidatur auseinanderzusetzen.

Seit August 2016 ist Georg Schellinger Ailinger Ortsvorsteher. (Archivbild) | Bild: Andreas Ambrosius

In Meckenbeuren ist Georg Schellinger kein Unbekannter

In Meckenbeuren sowie in der dortigen Gemeindeverwaltung ist der 42-Jährige jedenfalls kein Unbekannter. Bevor Schellinger 2016 als Ortsvorsteher nach Ailingen ging, war der Diplom-Verwaltungswirt bereits in der Schussengemeinde tätig, zuletzt als Hauptamtsleiter. „Ich war im Rathaus in Buch über Jahre an verantwortungsvoller Stelle tätig und durfte auch einige Jahre in der Schussengemeinde leben. Daher bin ich der Gemeinde nach wie vor sehr verbunden“, so Schellinger.

Die Bürgermeisterstelle ist noch nicht ausgeschrieben, der Wahltermin Mitte Mai noch nicht vom Gemeinderat bestätigt. Ein Hauch von Wahlkampf schwingt in Schellingers Ankündigung aber natürlich bereits mit. Die örtlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre habe er immer mitverfolgt, teilt er zum Beispiel mit. Für die Zukunft stünden reizvolle Aufgaben an. Er freue sich bereits jetzt darauf, die Meckenbeurer mit ihren Gedanken und Meinungen in einem engagierten Wahlkampf noch besser kennenzulernen.

„Ich bin mir sicher, dass meine bisherigen Tätigkeiten, mein Fachwissen und meine persönliche Einstellung dazu dienen können, die aktuellen Herausforderungen in einer wunderbaren Gemeinde zusammen mit dem Gemeinderat, der Bürgerschaft und der Verwaltung zu meistern.“ Georg Schellinger

„Die kommenden Wochen werde ich die erforderlichen Vorbereitungen treffen, mich vertieft in aktuelle Themen einarbeiten und dann weiter auf die Wählerinnen und Wähler zugehen“, so Schellinger. Verbunden sei dies mit der Hoffnung, dass die Corona-Situation das auch bald im persönlichen Kontakt zulässt.