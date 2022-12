Ein vier Mal ausverkauftes Gemeindehaus Berg, rund 1200 Euro für die Aktion Gemeinsinn Ailingen und stimmungsvolle Abende voller Musik und Vorfreude aufs Weihnachtsfest bescherten an den vergangenen beiden Adventswochenenden die „Soulful Christmas“-Konzerte mit den Musikformationen Acoustic Affair und F.I.T.A.. Die Reihe hatte zuletzt vor drei Jahren gefunden.

Furioser Auftakt

„Herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer“, begrüßte Saxofonist Thomas Riether von Acoustic Affair die Gäste. Gleich mit dem ersten Song „Wir sagen euch an den ersten Advent“ erreichten die Musiker die Herzen des Publikums. Mit jeder Kerze reihte sich ein weiterer Musiker ein, sodass am Ende alle gemeinsam, begleitet von viel Applaus, auf der Bühne standen. Was bei anderen Weihnachtskonzerten das Finale wäre, war bei „Soulful Christmas“ erst der Anfang.

White Christmas Video: Claudia Wörner

Acoustic Affair und F.I.T.A. sind in Ailingen quasi Lokalmatadore. Ihre Musik ging zu Herzen, beschwingte, lud das Publikum zum Mitwippen, Mitsingen und am Ende zum Tanzen ein. Dabei reichte das Programm von Weihnachtsliedern wie „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ über Klassiker wie „White Christmas“ bis zu „Reggae Christmas“, bei dem es niemanden mehr auf dem Stuhl hielt.

Musiker begeistern Publikum

Die Stimme von Caroline Müller und Riethers Saxofon sorgten zusammen mit Wolfgang Müller am Piano und Martin Wiedergrün am Schlagzeug für den typischen Sound von Acoustic Affair. Hier reihte sich nahtlos das von Wolfi Müller geschriebene Lied „Komm mit mir zum Weihnachtsmarkt“ ein. Auch oder gerade weil es von Riether als „Furz, der nach Lebkuchen riecht“, angekündigt wurde und so höchste Aufmerksamkeit genoss.

Frieden für die Welt Video: Claudia Wörner

Die Instrumente der sechs Männer von F.I.T.A. sind ihre Stimmen, die sie zum schönsten A-cappella-Sound vom tiefsten Bass bis in die höchste Höhe miteinander verbinden. Das alemannische Volkslied „In Mutters Stübele“ nimmt man ihnen genauso ab wie das mitreißende „Oh Maria“ aus dem Film „Sister Act“, zu dem der halbe Saal den richtigen Rhythmus mit klatschte. Einen Gänsehautmoment bescherte Martin Reinhart mit seiner Version von Stings „Fragile“ am Klavier.

Gemeinsam begeisterten die Musiker am Ende mit „Frieden für die Welt“ – ein Wunsch, den viele in diesem Jahr auf ihrem Zettel haben dürften.