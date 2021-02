Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Adalbert Kühnle aus Efrizweiler wundert sich, wieso er seinen Führerschein nicht online umtauschen kann. Wir haben bei der Behörde nachgefragt

Bis 2033 muss jeder Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, in einen EU-Führerschein umgetauscht werden. Für den Umtausch muss man – auch in Corona-Zeiten – persönlich zum Rathaus oder zur Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamts gehen. Warum das nicht online geht und was Sie zum Umtausch wissen müssen.