Um mehr als 10 000 Euro ist ein 63-jähriger Häfler betrogen worden. Der Englisch sprechende Täter gab sich laut Polizeibericht am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus und behauptete, dass der Rechner des Mannes virenverseucht sei. Nachdem der Häfler ihm per Team-Viewer Zugriff auf seinen Rechner gestattet hatte, löschte der Anrufer den installierten Virenschutz, überredete den 63-Jährigen zum Kauf eines neuen Sicherheitspakets und forderte ihn auf, per Online-Banking mehrere Geldbeträge zu überweisen.

Noch während der Mann der Aufforderung nachkam, meldete sich laut Polizei ein Kundenbetreuer seiner Bank und erkundigte sich, ob die Vorgänge ihre Richtigkeit hätten. Der 63-Jährige beendete daraufhin das Telefonat mit dem Betrüger und fuhr den Rechner herunter. Von mehr als 20 000 Euro, die bereits überwiesen worden waren, konnten 10 000 Euro zurückgebucht werden.