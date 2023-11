Direkt vor dem Eingang zum Frei- und Seebad Fischbach ist eine Wiese, die der Eigentümer seit über zehn Jahren zu Bauland machen möchte. 2011 stellte der Besitzer der knapp 6000 Quadratmeter großen Fläche eine Bauvoranfrage für vier Mehrfamilienhäuser, bekam vom Rathaus aber eine Absage. Grund: Hier gilt ein Bauverbot. Die Sache landete vor Gericht, der Eigentümer zog die Anfrage zurück. Seither ruht das Verfahren.

Zweiter Anlauf des Eigentümers

2019 startete er den zweiten Anlauf, geht aus den Unterlagen für den Gemeinderat hervor. Diesmal allerdings mit dem Antrag, über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Baurecht zu schaffen. Der sieht erneut vier Mehrfamilienhäuser mit drei Geschossen und insgesamt 18 Wohnungen vor. Fünf davon sollten, so schreibt es das Häfler Baulandmodell vor, preisgebundene Mietwohnungen werden.

Die Wiese grenzt oben direkt ans Frei- und Seebad Fischbach an. Wohnbebauung ist hier allein wegen des Lärmschutzes kaum möglich. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Trotzdem plädiert die Stadtverwaltung dafür, für diese Wiese kein Baurecht zu schaffen. Das Hauptargument ist Lärm. Die Wohnbebauung stünde so nah am Frei- und Seebad Fischbach, dass wegen des Freizeitlärms durch die Besucher ein enormer Schallschutz nötig wäre. Ohne Lärmschutzwand oder Fenster, die man zum See hin nicht öffnen könnte, würden die Grenzwerte teils „erheblich“ überschritten, steht in einem Gutachten.

Friedrichshafen Neues Bauland auf Acker und Wiese: Planungsstart für größte Wohnbaufläche in der Stadt? Das könnte Sie auch interessieren

Einschränkungen für Badebetrieb nicht auszuschließen

Selbst mit Schutzmaßnahmen könnten Konflikte mit lärmsensiblen Anwohnern in der Zukunft nicht ausgeschlossen werden, warnte Stefanie Fritz, Chefin des Stadtplanungsamts. Mit anderen Worten: Würde man Wohnbebauung zulassen, sei es denkbar, dass die Stadt irgendwann den Badebetrieb einschränken muss. „Das können wir uns nicht vorstellen“, erklärte die Amtsleiterin.

Stefanie Fritz, Leiter des Stadtplanungsamts: „Ich glaube, wir sollten diesem Kleinod nicht zu nahe mit Wohnbebauung auf die Pelle rücken.“ | Bild: Benjamin Schmidt

Im Bauausschuss gab es am Dienstagabend zu dieser klaren Haltung keinerlei Diskussion. Selbst auf die sarkastische Frage von Philipp Fuhrmann (Netzwerk), warum bei diesem Projekt mal nicht das Argument zieht, man schaffe dringend benötigten Wohnraum, wusste die Amtsleiterin Antwort. Der See und die angrenzenden Flächen hätten für Friedrichshafen eine besondere Qualität. „Ich glaube, wir sollten diesem Kleinod nicht zu nahe mit Wohnbebauung auf die Pelle rücken.“ Der Antrag wurde im Bauausschuss einstimmig abgelehnt.