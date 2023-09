Im zweiten Versuch hat‘s geklappt. Mit ihrem einjährigen Sohn nach Japan zu trampen – das war der ursprüngliche Plan, bevor Corona alles durcheinanderwirbelte – war für Viviane und Bastian Hauk-Jegen keine Option.

Deshalb ging es für das Paar vom Bodensee dieses Mal mit dem Flugzeug nach Tokio. Die Rucksackreise wurde trotzdem zur Herausforderung. Vor allem das mit dem Gepäck, dem Kindersitz und den Windeln.

Kulturelle Unterschiede machen das Reisen spannend

So ein Rucksack hat eine begrenzte Kapazität, weshalb die beiden auf Daunenjacken verzichten mussten. Schließlich wurde es irgendwann auch wieder Sommer.

Im japanischen Winter war deshalb Zwiebellook angesagt. Hinten wärmte der Rucksack, vorne das Kind im Wickeltuch. Was für ein Kontrast bot Tokio zu den Ländern der ersten Reise! Statt in den Bergen und in wilder Natur galt es jetzt sich in den Häuserschluchten einer 30-Millionen-Metropole zurechtzufinden. Zur Rushhour pulsierte eine Welle von Menschen durch die U-Bahn-Station.

Im Zwiebellook erkundeten Viviane, Bastian und Lian Tokio im Januar. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Statt mit offener Neugier wie in Pakistan und bei den Kirgisen, begegneten ihnen die Menschen dort mit höflicher Zurückhaltung, und Kleinkinder waren im öffentlichen Raum nur selten zu sehen. „Wir verstießen ganz sicher gegen die gesellschaftlichen Normen“, vermutet Viviane Hauk-Jegen. Doch nie wurden sie von den freundlichen Menschen zurechtgewiesen.

In der U-Bahn und in Zügen war es totenstill. Mit einem Kleinkind funktionierte das nicht. Lian krabbelte auf dem Boden durch die Cafés. Ein Regelverstoß, kommentiert nur mit Blicken oder einem diskret angebotenen Taschentuch zur Reinigung seiner schmutzigen Händchen. Es seien eben diese kulturellen Unterschiede, die das Reisen spannend machten, sagt Viviane Hauk-Jegen.

Kleinkinder werden in Japan nicht mit ins Café genommen. Trotzdem begegneten ihnen die Menschen mit Freundlichkeit. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Das eigentliche Ziel der Reise, die Olympischen Spiele, waren natürlich Geschichte. Geblieben waren nur noch die bunten Ringe im Stadion. Ein schöner Moment sei es trotzdem gewesen, sagt Bastian Hauk-Jegen.

Keine Spiele aber Ringe – die Familie hatte endlich das ursprüngliche Ziel der Reise erreicht. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Windeln waren nicht überall erhältlich

Zur Weiterreise brauchte es einen Kindersitz. Über Ebay fanden die beiden ein Exemplar, das sich bei Abholung als Monstrum erwies. Zusätzlich zum Riesenrucksack und Lian konnte Bastian Hauk-Jegen das 20-Kilo-Ungetüm unmöglich transportieren.

Bei einem Autovermieter sahen sie eine zierliche Sitzschale stehen und erwogen einen Tausch. Der Vermieter war glücklich, er hatte offenbar ein gutes Geschäft gemacht.

In Okinawa wurde der Kindersitz getauscht. Der Autovermieter freute sich über das hochwertige Exemplar. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Auf dem Weg nach Nagano im Norden musste jetzt nicht nur der Kindersitz, sondern auch eine beachtliche Menge Windeln mitgenommen werden. Denn diese waren nicht in jedem Dorfladen erhältlich. Und Mülleimer im öffentlichen Raum? Fehlanzeige. So gesellten sich im Rucksack zu den neuen auch die vollen Windeln, bis sich irgendwo eine legale Entsorgungsmöglichkeit ergab.

Auf keinen Fall wollte sich Bastian als Fotograf die badenden Affen bei Nagano entgehen lassen. Mit Schnee und Raureif in den Haaren saßen den Makaken in den heißen Quellen und wärmten sich auf. Die drei Menschen aber kapitulierten bald vor der klirrenden Kälte und machten sich in den Süden Japans auf.

Bei Nagano wärmen sich Makaken in heißen Quellen auf. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Hielt ein Auto an, war es meistens eine Familie mit mehreren Kindern und das vollgepackte Trio wurde noch dazu gepackt. Ansonsten ergaben sich Begegnungen nicht spontan. Dabei steht bei Vivianes und Bastians Reisen immer der kulturelle Austausch im Vordergrund.

Die Unterschiede offenbarten sich selbst in Kleinigkeiten. Wie füttert ein Mitteleuropäer mit Stäbchen sein Kind? „Wir hatten vor dem Hintergrund der vorangegangenen Reise mehr Offenheit für Fremde erwartet“, sagt Viviane. Ohne diese Erfahrung wären ihnen die Unterschiede wohl kaum aufgefallen.

Wo es die erste Reise zu sehen gibt Die Abenteuer der ersten Reise hat Bastian Maria Hauk-Jegen zu einem Multivisionsvortrag verarbeitet. Im gesamten deutschsprachigen Raum wird er 50 Mal zu sehen sein. Am 4. November ist er mit seinem zweistündigen Vortrag „Daumen hoch“ beim Wunderwelten-Festival im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen zu Gast. Darüber hinaus bietet der Fotograf verschiedene Workshops zur Reisefotografie an und gibt in Seminaren seine Erfahrungen an Individualreisende weiter. www.bastian-maria.de Viviane und Bastian Hauk-Jegen Viviane Hauk-Jegen machte nach dem Abitur in Markdorf eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und bildete sich in Chicago zur Personal Trainerin und Ernährungsberaterin fort. Bastian Hauk-Jegen ist in Friedrichshafen geboren, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und fotografiert leidenschaftlich gerne. Im März 2022 kam ihr Sohn Lian zur Welt.

Hielt ein Auto an, war es in der Regel eine Familie, die ein Herz für die Anhalter hatte. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Couchsurfing in Kyoto musste fünf Wochen im Voraus vereinbart werden. Um die Kirschblüte zu erleben, wohnten sie dort mit acht Japanern freudvoll in einer WG. Austausch, Gespräche, gemeinsames Kochen und Klavierspielen inklusive.

Viviane und Bastian wollten die Kirschblüte in Kyoto nicht verpassen. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Trampen funktioniert in Südkorea nicht

Nach drei Monaten war das Visum abgelaufen und die Familie flog nach Seoul. Dort konnten sie bei einer Familie wohnen, die acht Jahre lang mit dem Fahrrad um die Welt geradelt waren.

Lian hatte endlich Spielkameraden gefunden und die Familien waren viel gemeinsam unterwegs. Die Stadt war lebendig, bunt und hatte ihre skurrilen Seiten. In einem Land mit der niedrigsten Geburtenrate der Welt schoben manche Frauen statt ihres Babys ihren Hund im Kinderwagen durch die Straßen.

Auch wenn die Hauk-Jegens die Menschen offener erlebten: Per Anhalter zu reisen funktionierte in Südkorea nicht. Nach zwei Stunden in glühender Hitze am Straßenrand setzten sie ihre Reise zukünftig mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort. Lians Wohlergehen stand jetzt klar im Vordergrund. Er hatte sich nicht selbst für die Reise entschieden. Deshalb war es den Eltern wichtig, dass er Freude hat.

Sie gehören zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO: Die Taucherinnen der südkoreanischen Insel Jejudo. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Den Höhepunkt ihrer Südkoreareise fanden sie auf der Insel Jejudo. Dort leben Frauen, die ohne Pressluftflaschen bis zu 20 Meter tief tauchen, um Meeresfrüchte zu ernten. Zwei Wochen, erzählt Bastian Hauk-Jegen, habe es gedauert, bis sie sich den eindrucksvollen, älteren Damen nähern durften und bis ihm diese erlaubten, Fotos von ihnen zu machen.

Drei Monate später trat die kleine Familie die Heimreise an. Zuhause steht jetzt ein Kastenwagen im Hof. Der soll zum Wohnmobil ausgebaut werden. Damit Reisen ab sofort bequemer wird.