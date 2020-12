„Bitte erst die Hände desinfizieren!“, ruft Annemarie Ander einem Besucher zu. An der zierlichen Frau im Kostüm kommt an diesem Sonntagmorgen niemand vorbei, der die Kirche der Baptisten in Friedrichshafen betritt. Online-Anmeldung, Händedesinfektion, Maskenpflicht und Abstand einhalten – die strengen Regeln gefallen nicht jedem Gottesdienstbesucher. Und dennoch: Alle, die an jenem Adventssonntag kommen, machen mit.

Zuerst geht Johannes Beck an den Desinfektionsspender: ohne dieses weltliche Ritual kommt niemand mehr in die Kirche der Friedrichshafener Baptisten. | Bild: Wienrich, Sabine

Gottesdienste in Corona-Zeiten – ein Thema, das polarisiert. Während sich die Gläubigen auf das verfassungsrechtlich fest geschriebene Recht der freien Religionsausübung berufen, verweisen Skeptiker auf die immer länger werdende Liste von Gottesdiensten als Infektionsherde. Erst im Oktober infizierten sich über 80 Menschen in Folge eines freikirchlichen Gottesdienstes im Schwarzwald.

An Julius Ander vom Ordnerteam kommt niemand vorbei: Er prüft, ob die Online-Anmeldung funktioniert hat und alle Daten vorhanden sind. | Bild: Wienrich, Sabine

„Das rückt natürlich ein sehr schlechtes Licht auf Gottesdienste„, gesteht Johannes Beck, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Häfler Bapisten. Gemeinsam mit seiner Kollegin Ursula Häfele bespricht er regelmäßig die aktuelle Situation und kümmert sich um das Hygienekonzept der Freikirche.

Hygieneregeln für Gottesdienste Eine fixe Obergrenze gibt es nicht, da es auf die Größe des Kirchenraums ankommt. Bei Freiluftgottesdiensten sind bis zu 500 Besuchern erlaubt. Alle Veranstalter müssen ein Hygienekonzept vorlegen. Ab Pandemiestufe 3 müssen alle Teilnehmer gelistet werden. In Gottesdiensten darf gesungen werden – aber auch hier gelten die Abstandsregeln. Die Kelch-Kommunion wurde verboten. Seit Ende Oktober herrscht auch Maskenpflicht während des Gottesdienstes.

„Wir haben uns in einigen Punkten entschieden, strenger zu sein, als man von uns verlangt, schließlich haften wir beide persönlich, wenn es zu einem Corona-Ausbruch kommt“, erklärt Beck. Beispielsweise singen die Baptisten seit Monaten nicht mehr, obwohl es nicht explizit verboten ist. Die Baptisten wüssten um das „große Privileg“, Präsenzgottesdienste abhalten dürfen – und dieses Vorrecht wollten sie nicht missbrauchen. „Wir hatten auch schon vereinzelt infizierte Gemeindemitglieder, die aber nicht im Kontext eines Gottesdienstes standen“, sagt Beck. Ein gewisses Restrisiko bleibe natürlich aber.

Früher besuchten bis zu 400 Gläubige den Gottesdienst der Baptisten, heute dürfen nur noch 100 Menschen in die Kirche. | Bild: Wienrich, Sabine

Derweil hat sich der Kirchenraum gefüllt. Bis zu 400 Gläubige, darunter mindestens 60 Kinder, kamen laut Mitorganisator Julius Ander an einem normalen Sonntag vor Corona. Seit März dürfen bei den Baptisten maximal 100 Menschen teilnehmen, von denen bereits rund 20 zum Organisationsteam gehören. Die Stühle stehen einzeln, in Zweier- oder auch Vierergruppen beieinander, immer mit ordentlich Abstand zum nächsten Besucher. Auffallend: Es sind vor allem ältere Menschen anwesend, also Risikogruppen.

„Die Menschen brauchen Gottesdienste zum Trost“

Einer von ihnen ist Jürgen Strobel, 70 Jahre alt. „Ich kann schon mal drei Sonntage auf einen Gottesdienst verzichten“, sagt er, „aber wer weiß, wie lange diese Pandemie noch dauert?“ Seine Frau pflichtet ihm bei: „Gerade wenn Menschen in dieser Situation der Hilflosigkeit sind, brauchen sie Gottesdienste zum Trost.“ Angst vor Ansteckung haben sie beide nicht.

Cornelius Lipponer ist Kinderreferent und bereitet jede Woche einen Kindergottesdienst für die rund 50 Familien vor, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen. | Bild: Wienrich, Sabine

Junge Familien sind nur vereinzelt gekommen. „Unsere rund 50 Familien schauen den Gottesdienst über den Youtube-Channel“, erklärt Kinderreferent Cornelius Lipponer. Mit zwei Kameras werden die Gottesdienste gefilmt, gemischt und per Livestream in die heimischen Wohnzimmer übertragen. Rund 300 Abrufe haben die Streams laut Johannes Beck pro Woche.

Carsten Peter ist einer von drei Kameramännern, der die Gottesdienste filmt, um sie als Livestream auf dem Youtube-Channel der Gemeinde auszuspielen. | Bild: Wienrich, Sabine

Auch der Kindergottesdienst fällt nicht komplett aus. Jede Woche bereit Lipponer online eine Kinderstunde vor, die die Familien dann zuhause halten können. Außerdem gibt per App eine Multmedia-Schnitzeljagd für die Jüngsten.

Youtube-Livestream, App, Anmeldung per QR-Code – die Corona-Pandemie hat auch im freikirchlichen Umfeld die Digitalisierung voran gebracht. „Wir haben rund 18.000 Euro in die Technik investiert“, sagt Beck.

Für diese Menschen ist das gemeinsame Gebet gerade in Krisenzeiten wichtig. | Bild: Wienrich, Sabine

Der Gottesdienst beginnt mit dem für Baptisten typischen „Lobpreis“. Eine mehrköpfige Band spielt Anbetungslieder, eine junge Frau singt dazu Texte aus dem Neuen Testament. Ältere Männer auf Einzelstühlen schließen die Augen und wippen mit den Füßen. Manche halten die Hände zum Himmel, andere falten sie. Einem jungen Mann stehen die Tränen in den Augen. Es ist ein sehr intimes Bild und man spürt deutlich: diese Menschen brauchen diesen Moment des gemeinsamen Gebets.

Video: Wienrich, Sabine

„Viele unserer Senioren sind einsam“, sagt Lipponer. Auch wenn die Gemeinde versuche, alle zu begleiten, sei es besonders für die, die digital abgehängt sind, wichtig, vor Ort sein zu dürfen. „In Krisenzeiten werden wir doch alle mit existenziellen Fragen konfrontiert, oder?“

Abendmahl in Pandemie-Zeiten: Baptisten-Geschäftsführerin Ursula Häfele (rechts) kümmert sich um die hygienisch einwandfreie Verteilung. | Bild: Wienrich, Sabine

Nun folgt das Abendmahl – auf Abstand. Ursula Häfele und ihre Helfer verteilen die Hostien – Vollkorntoast und Traubensaft. Die Masken werden nur kurz herunter gezogen, während die Gläubigen die Hostien empfangen. Den Saft gibt es einzeln abgefüllt in kleinen Kelchen. Die Corona-Pandemie – sie spielt nicht nur bei den Ritualen des Gottesdienstes eine Rolle, sondern wird auch in den Ansprachen und Predigten thematisiert. Sowohl der Generalsekretär des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, Christoph Stiba, der sich per Videoansprache aus Elstal meldet, als auch Bapisten-Prediger Jan Lambers sprechen den Gläubigen ihren Trost aus. „Gerade jetzt finden auch Menschen zum Glauben zurück“, ist sich Lambers sicher. Es wird ein bisschen frostig in der Kirche, denn die Fenster werden auch während der Predigt alle 20 Minuten geöffnet.

Nach eineinhalb Stunden endet der Gottesdienst mit dem Segen. Gesine Lambers, die den Gottesdienst moderiert hat, bittet noch einmal alle Gläubigen, auch beim Rausgehen ans Abstandhalten zu denken. Normalerweise würden sich Menschen jetzt umarmen, die Hände schütteln, ein bisschen stehen bleiben und reden – über Gott und die Welt. Jetzt gehen alle sehr diszipliniert Richtung Ausgang. Im Freien bleiben manche noch stehen. Ein älterer Herr, der alleine im Gottesdienst war, grüßt zum Abschied. Diese eineinhalb Stunden in Gemeinschaft waren wichtig für ihn. Trotz Maske ist an seinen Augen erkennbar, dass er lächelt.