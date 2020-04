Was schon in anderen Städten ausprobiert wurde, wird nun in Friedrichshafen Wirklichkeit: Ein Autokino findet in der Messehalle A1 statt. Nach einigem hin und her beim Programm steht der Film für die Premiere jetzt endgültig fest. Heute Abend, 20 Uhr, wird der Film „100 Dinge“ mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz gezeigt.

„Wir mussten Film kurzfristig ändern“

„Wir mussten den Film kurzfristig ändern“, sagt Wolfgang Köhle, Pressesprecher der Messe Friedrichshafen. Zuvor war der Film „Nightlife“ mit Elyas M’Barek für die Premiere angedacht.

Die Messehalle A1 wird zum Autokino, wie schon 2015 bei der Tuning World Bodensee. | Bild: Messe Friedrichshafen

Auch der Ticketshop im Internet sollte eigentlich schon am Mittwochnachmittag eröffnet werden. „Es kam zu Verzögerungen. Tickets für alle Vorstellungen sind ab jetzt online buchbar“, sagt Köhle.

Grund an den Unstimmigkeiten im Programm seien Probleme bei der Absprache mit Technik und Filmverleih gewesen, erklärt Köhle. „Jetzt sind wir aktuell und alle Filme und ihre Zeiten stimmen.“

Das Autokino findet auf einer überdachten Fläche von 10 000 Quadratmetern statt. Nach Angaben der Veranstalter sorgt eine 18 mal 9,70 Meter große Leinwand für genügend Ausstrahlungskraft. Der Ton wird an das Autoradio übertragen. Insgesamt haben 170 Fahrzeuge in der Messehalle Platz.