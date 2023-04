Seit Ende März steht fest: Die grünen E-Scooter des Verleihers Tier kehren zurück nach Friedrichshafen. Geplant sei, mit 250 E-Scootern und 200 E-Bikes an den Start zu gehen, hatte Tier-Pressesprecher Patrick Grundmann gegenüber dem SÜDKURIER erklärt. Einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zufolge wird es Ende April so weit sein. Dann sollen die E-Scooter und Pedelecs „als ergänzendes Mobilitätsangebot“ zur Anmietung bereitstehen.

In der sechsmonatigen Testphase zwischen August 2021 und Januar 2022 wurden Tier-Regionalmanager Tim Werner zufolge in Friedrichshafen mehr als 51.000 Fahrten mit den E-Scootern unternommen. „Von Anfang an zeigten sich starkes Interesse und Nachfrage für klimaneutrale Mikromobilität in der Stadt und wir hoffen, daran nahtlos anknüpfen zu können.“ Nach der Testphase hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr den Beschluss zur Schaffung eines Sharing-Angebots für E‑Scooter und Pedelecs gefasst. Auf dieser Grundlage wurde ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt.

„Die Firma Tier hat die Kriterien des Interessenbekundungsverfahrens, die aus den Erkenntnissen der E-Scooter-Testphase entwickelt wurden, sehr gut erfüllt“, wird Bürgermeister Dieter Stauber zitiert. „Damit können wir an die gute Zusammenarbeit aus der Pilotphase anknüpfen.“

Ziele sind der Stadt zufolge ein Sharing-Angebot im Free-Floating-System sowie zusätzlich eingerichtete Parkzonen mit Anreizen zur Nutzung. Die Auswahlkriterien habe die Abteilung Mobilität und Verkehr des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung auf Grundlage der Umfrage, die nach der Testphase unter Bürgern stattfand, und des Gemeinderatsbeschlusses festgelegt. „Dazu zählten unter anderem die Zuverlässigkeit des Anbieters, Nachhaltigkeit und Sicherheit, ein verlässliches Angebot sowie ein Konzept zum umweltfreundlichen und klimaneutralen Betrieb“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Wichtig sei auch, dass der Anbieter über Mechanismen verfügt, um umgefallene Fahrzeuge zeitnah zu erkennen und zu entfernen. „Die Reaktionszeit des Anbieters zur Beseitigung von umgestürzten, beschädigten oder gefährlich positionierten E-Scootern konnte deutlich verringert werden“, heißt es weiter. Dazu komme die bewährte Aufforderung zum Fotobeweis über das sachgerechte Abstellen der E-Scooter nach Beendigung der Mietzeit.