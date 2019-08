Der blonde Junge nimmt ein blau eingewickeltes Schokobonbon und darf eine blaue Karte ziehen. „Was würdest du erfinden, wenn du ein Erfinder wärst?“ steht drauf. Er überlegt und sagt dann: „Einen Roboter, der alle Hausaufgaben erledigt.“ Die Mitspieler lachen, er isst das Bonbon. Ein anderer Junge wählt ein rot eingewickeltes Bonbon. „Ist es dir schon passiert, dass du dachtest, du siehst den Verstorbenen oder die Verstorbene?“, lautet die Frage auf der roten Karte. Vier Kinder und eine Erwachsene schauen sich gegenseitig an, nicken kurz und spielen weiter. „Das ist ein sehr beliebtes Spiel bei uns“, sagt Trauerbegleiterin Monika Cziczek.

„Es sollte einen Platz im Leben geben für die Verstorbenen“

Zusammen mit Bärbel Meier-Wichmann betreut sie die Kindertrauergruppe des ambulanten Kinderhospizdienstes Amalie. Mit Spielen, Gesprächen und Gemeinschaft haben sie Kindern und Jugendlichen geholfen, den Verlust eines Menschen zu verarbeiten. „In der Kindertrauergruppe haben die meisten ein Elternteil verloren, seltener ein Geschwisterkind“, sagt Meier-Wichmann.

Monatliche Treffen zu unterschiedlichen Themen

Fast ein Jahr lang haben sich zehn Teilnehmer im Alter zwischen sechs und 13 Jahren einmal im Monat getroffen. Jede Gruppenstunde hat ein Thema: Wo sind die Verstorbenen jetzt? Wie ist das Leben ohne sie zu gestalten? Welchen Ort sollen sie bekommen? „Loslassen ist nicht die Lösung“, sagt Cziczek. „Es sollte einen Platz im Leben geben für die Verstorbenen, das kann in einem Bild sein oder im Herzen.“

Überlingen Sie begleiten Überlinger beim Sterben Das könnte Sie auch interessieren

Briefe tun gut, Tischkicker und Wasserschlacht machen Spaß

Das Spiel ist Teil der letzten Gruppenstunde. Auf Papierfüße haben die Kinder außerdem geschrieben oder gemalt, was ihnen wichtig war. Auf vielen ist der Begriff „Briefe“ zu finden. Bei einem Hüttenwochenende hat jedes Kind einen Brief an den oder die Tote geschrieben. Die Briefe haben sie einzeln verbrannt, die Asche konnten die Kinder mitnehmen. „Das hat gut getan“, sagt ein Mädchen.

„Es war oft sehr lustig in der Gruppe“

Andere fanden die Nachtwanderung toll, den Tischkicker oder die Wasserschlacht. Ein Mädchen sagt: „Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich in der Gruppe hier oder mit Kindern zusammen bin, bei denen niemand gestorben ist. Aber es hat Spaß gemacht, ich habe andere Kinder kennengelernt.“ So wie ihre Freundin mit den Zöpfen, die neben ihr sitzt. „Ich dachte erst, das ist eine Gruppe, wo alle weinen und dass es nur um Trauer geht, ich habe es mir viel negativer vorgestellt. Aber es war oft sehr lustig“, erinnert diese sich.

Kinder sollen leichten Herzens nach Hause gehen

„In der Hospizarbeit geht es ja nicht um den Tod, sondern um das Leben“, sagt Bärbel Meier-Wichmann. Die Gruppenstunde hat immer mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen, bei dem jedes Kind erzählen konnte, wie es ihm geht und was seit dem letzten Treffen geschehen ist. Neben der inhaltlichen Arbeit haben sie gespielt und gesungen. Nach der Gruppenstunde sollten die Kinder leichten Herzens nach Hause gehen. „Das gemeinsame Vertrauen war sehr wichtig“, sagt sie. Die Gruppe ist kostenlos, gut erreichbar und es müssen keine Anträge gestellt werden. Cziczek ergänzt: „Wenn es nötig ist, holen wir die Kinder auch von zu Hause ab und bringen sie wieder heim.“

Jedes Treffen der Kindertrauergruppe beginnt um eine liebevoll gestaltete Mitte. | Bild: Kinderhospizdienst Amalie/Monika Cziczek

Zum Abschlussfest dürfen auch die Eltern kommen, es gibt Kuchen und Apfelschorle für alle. Sie sind froh, dass ihre Kinder hier betreut wurden. Ein Vater erzählt: „Ich wollte, dass mein Sohn lernt, besser mit seiner Trauer umzugehen und dass er sieht, dass er nicht allein in der Situation ist.“ Sein Sohn ist mit sechs Jahren zum ersten Mal in die Gruppen gekommen und hat jetzt zum zweiten Mal teilgenommen. Dem Vater ist das recht: „Es gibt sonst keine Plattform dafür. Wir Erwachsene gehen zum Psychologen, aber Kinder trauern anders. Es ist gut, dass sie hier darüber sprechen können und dass das sauber pädagogisch begleitet wird. Das können wir Eltern nicht, weil wir ja selbst belastet sind.“

Bodenseekreis Zurück bleiben Trauer und Schuldgefühle: Neue Gruppe für Hinterbliebene nach einem Suizid Das könnte Sie auch interessieren

In den Familien hielten sich die Kinder zurück, um nicht zu viel Trauer bei den anderen auszulösen, sagt Meier-Wichmann. Eine Mutter hat bei ihrer Tochter beobachtet: „Die wissen alle, wie das ist, da ist der Umgang mit Trauer selbstverständlicher. Das ist keine Therapie, sondern spielerisch.“ Ein Vater hat zwei Kinder in der Gruppe, sie haben erst ein Geschwisterkind und vor zwei Jahren die Mutter verloren. „Wir wurden durch Amalie aufgefangen. Es gibt kaum ein Hilfsprogramm, das sich so einsetzt“, sagt er.

Bürokratische Hürden statt Unterstützung

Die Dankbarkeit ist umso größer, als dass die Familien von staatlicher Seite wenig Unterstützung erfahren. Sie wünschen sich Reha-Kuren für die Kinder, oder Kinderbetreuung, um selbst in einer Kur Kraft zu schöpfen. Mancher Vater wäre am Anfang für Hilfe im Haushalt dankbar. Stattdessen erzählen sie von bürokratischen Hürden auf dem Weg zur Witwenrente oder von Forderungen, nach dem Tod der Berechtigten Erziehungsgeld zurückzuzahlen. „Geholfen haben uns Freunde, die einfach mal ein Essen vor die Tür gestellt oder die Kinder abgeholt haben“, erzählt eine Mutter. Andere haben erlebt, dass ihr Unglück sie einsam machte. Auch den Erwachsenen hat der Austausch gutgetan, die ersten Verabredungen für die Zeit nach dem Abschlussfest stehen bereits.