von SK

All die Sonnenstunden lassen es dieser Tage fast schon vergessen: Trübe, kalte und nasse Tage sind noch gar nicht so lange her. Leserbilder zeigen, von welch schönen Seiten sich Winter und Vorfrühling seit Anfang des Jahres in Friedrichshafen, Fischbach, Immenstaad und Tettnang schon gezeigt haben.

Bild: Peter Wetzel Bild: Jürgen Traub Bild: Carl-Friedrich Layer Bild: Jürgen Traub Bild: Jürgen Traub Bild: Jürgen Traub Bild: Peter Wetzel Bild: Jürgen Traub Bild: Carl-Friedrich Layer Bild: Jürgen Traub Bild: Jürgen Traub Bild: Franz Staab

