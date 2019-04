Sechs Arbeiter, die am 5. Oktober vergangenen Jahres auf einer Baustelle in Langenargen verhaftet und in Untersuchungshaft genommen wurden, sind auf Bewährung beziehungsweise wegen eines Freispruchs wieder auf freiem Fuß. Nach der Urteilsverkündung am dritten Tag der Hauptverhandlung im Amtsgericht Tettnang nahmen ihnen die Justizbeamten die Fußfesseln ab.

Die Männer arbeiteten für ein Subunternehmen eines Generalunternehmens aus Stuttgart, das drei Häuser auf dem Krayer-Areal bauen sollte. Wechselnde ausländische Subunternehmen sowie Qualitätsmängel führten dazu, dass die Gemeinde den Vertrag mit dem Generalunternehmen vorzeitig auflöste. Die Arbeiter, die Schilderungen von Nachbarn zufolge, unter prekären Verhältnissen, zwischenzeitlich sogar in einem Baucontainer auf der Baustelle lebten, wurden beschuldigt, in der Nacht vom 29. auf 30. September 2018 vor einer Bar in der Häfler Paulinenstraße zwei Männer zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Streit um Nutzung von Spielautomaten

Auslöser der Schlägerei waren zwei Spielautomaten, an denen es sich die beiden damals 40- und 41-jährigen Opfer mit ihrem Bier gemütlich gemacht hatten. Als einer der beiden aufstand, setzte sich ein Mitglied der Arbeitergruppe, der ebenfalls spielen wollte, auf seinen Hocker. Die Auseinandersetzung darüber eskalierte und die beiden Männer wurden bespuckt. Nach erfolglosen Beschwichtigungsversuchen kassierte die Servicekraft die Streithähne ab und verwies zunächst die beiden Männer, dann die Gruppe der Arbeiter des Lokals. Draußen gingen die Bauarbeiter zum Angriff über. Als einer der Arbeiter einen der Männer schubste, zog der andere Mann, der bereits mehrere Straftaten begangen hat, einen Schraubendreher aus der Tasche, verletzte den Angreifer im Nackenbereich, und zertrümmerte einem weiteren Arbeiter, der dazu kam, das Handy in der Hosentasche. Drei weitere Gruppenmitglieder schlugen und traten daraufhin auf die beiden Männer ein, auch als diese bereits am Boden lagen, zwei von ihnen in den Brustkorb und gegen den Kopf.

Etliche gebrochene Rippen

Mit lebensgefährlichen Verletzungen, da sich etliche gebrochene Rippen in die Lunge gebohrt hatten, kamen die beiden ins Krankenhaus, das sie am nächsten Tag aber auf eigene Verantwortung und gegen den Rat der Ärzte wieder verließen.

Strafen zur Bewährung ausgesetzt

„Sie haben so viel Lebenserfahrung, dass sie genau wissen, wie man aus einer solchen Situation ohne Schlägerei herauskommt“, sagte Richter Martin Hussels-Eichhorn zu dem Vorarbeiter der Gruppe, der den Streit vom Zaun gebrochen hatte. Ihn verurteilte das Schöffengericht, zusammen mit einem weiteren Angreifer wegen gemeinschaftlicher, schwerer Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Zwei weitere Tatbeteiligte, die nachweislich nicht gegen Brust und Kopf getreten hatten, zu einer Gefängnisstrafe von jeweils einem Jahr. Das Gericht setzte ihre Strafe für drei Jahre zur Bewährung aus. Zusätzlich sind jeweils 500 Euro Schmerzensgeld an die Opfer zu bezahlen. Ein fünfter Tatbeteiligter war damals 19 Jahre alt. Die Jugendgerichtshilfe stellte eine Reifeverzögerung fest, was zu vier Wochen Jugendarrest und der Verpflichtung, einen Deutschkurs zu absolvieren, führte. Ein Unbeteiligter wurde freigesprochen. Er ist für die Untersuchungshaft zu entschädigen.